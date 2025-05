Copa Argentina de dulce de leche: ¿qué provincia se quedó con el primer puesto?

Cuál es el mejor dulce de leche de la Argentina.

A lo largo y a lo ancho del territorio argentino se reproducen un sinfín de competencias gastronómicas con el fin de premiar a marcas y emprendimientos familiares por sus elaboraciones. Hace unos días, se llevó a cabo la Copa Argentina de dulce de leche y el primer lugar quedó en manos de una preparación que se puede conseguir en una de las provincias del centro.

No hay dudas que el dulce de leche es uno de los productos que más se consumen, debido a que se encuentra presente en muchas golosinas y postres, y genera cierta fascinación en aquellos turistas que lo prueban por primera vez. Un alimento que puede contar con distintas versiones, además de marcas que se ofrecen en los supermercados. Cada una con un toque especial que busca adueñarse del paladar de las personas.

"Amigos del tuiter: cuál es el MEJOR dulce de leche que se consiga en argentina? (No repostero) No importa el precio, con el dulce de leche no jodo", expresó Psbht, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto generó una oleada de más de 600 comentarios en los cuales se mencionaron una gran cantidad de opciones que se pueden conseguir en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires o en ciertos casos es necesario encargarlas porque se venden en un lugar determinado.

Sin embargo, esa discusión pareciera estar salda porque existe una competencia nacional sobre esto: Copa Argentina del dulce de leche, organizada por TodoLáctea. En ella se entregaron premios al dulce de leche familiar y al dulce de leche estilo repostero. La primera categoría tiene un conquistador, que es el producto de Duy Amis, que se ubican en Ana Zumarán, una localidad de la provincia de Córdoba. Los registros señalan que además se llevó el concurso nacional de quesos y manteca.

"Con inmenso orgullo les contamos que hemos participado en la Copa Argentina de Dulce de Leche de TodoLáctea, donde nuestro Dulce de Leche familiar se llevó el 1º puesto. Celebramos este premio con ustedes, que son parte de este camino", expresaron desde su Instagram oficial. De esta manera le arrebataron el premio a la Fábrica de Alimentos Santa Clara Lácteos Santa María Don Celestino, también de Córdoba.

Cómo nació el dulce de leche

Hay varias historias que tratan de explicar el origen del dulce de leche, la que se vincula con la Argentina es una que es producto de un descuido. Para conocerla, es necesario retroceder en el tiempo hasta comienzos del siglo XIX: una de las criadas del General Juan Manuel de Rosas por estar ocupada con varias tareas domésticas dejó en el fuego una preparación de leche y azúcar.

Al regresar, la mujer intentó remover la preparación del fuego y ver si podía recuperar parte de los alimentos. Sin embargo, se encontró con una sustancia espesa de color marrón que al ser probada generó un efecto instantáneo de aprobación. Al punto que el exgobernador de la provincia de Buenos Aires decidió usarla en una visita que tuvo durante la jornada. En ella se reunió con el General Juan Lavalle para establecer un acuerdo en los principales puntos del Pacto de Cañuelas.