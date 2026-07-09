La obra demandará una inversión superior a los $1122 millones y tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses.

Comenzó la pavimentación de la colectora sur de la Ruta Nacional 22 que conecta con el polo industrial de Cipolletti, una intervención considerada estratégica para mejorar la circulación de trabajadores, empresas y tránsito pesado en uno de los principales centros productivos de la Patagonia. La obra demandará una inversión superior a los $ 1122 millones y tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses.

Las tareas se extenderán por 16 cuadras del corredor ubicado entre las calles Toschi y Luis Latorre e incluyen, además del nuevo pavimento, la construcción de cordón cuneta y la renovación integral del alumbrado público con tecnología LED.

¿Cómo será la obra sobre la colectora sur de la Ruta Nacional 22?

La intervención busca mejorar uno de los accesos más utilizados por el transporte de cargas y por los trabajadores que ingresan diariamente al polo industrial de Cipolletti, un sector que concentra empresas vinculadas a la actividad petrolera, energética, logística y de servicios.

Además del asfaltado, el proyecto contempla obras de drenaje y mejoras en la infraestructura vial para optimizar la seguridad y la circulación en un corredor que hasta ahora presentaba tramos de ripio y un importante desgaste por el tránsito constante de vehículos pesados.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó que la pavimentación permitirá fortalecer la conectividad de uno de los sectores productivos más importantes de la ciudad y mejorar las condiciones de acceso para quienes desarrollan su actividad en el parque industrial.

El polo industrial cipoleño ocupa un lugar central dentro del entramado económico del Alto Valle y mantiene una fuerte vinculación con el desarrollo de Vaca Muerta y otras actividades productivas de la región.

La mejora de la colectora sur forma parte de un conjunto de obras destinadas a optimizar la infraestructura vial y facilitar la circulación entre la Ruta Nacional 22 y las áreas industriales, reduciendo tiempos de viaje y mejorando las condiciones para el transporte de mercaderías.