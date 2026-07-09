La inesperada reacción de Deschamps sobre el árbitro argentino que dirigirá Francia vs. Marruecos

Didier Deschamps sorprendió al opinar sobre el árbitro argentino que dirigirá Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026 y dejó una contundente reflexión.(FOTO: Reuters).

En la previa de uno de los cruces más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026, Didier Deschamps fue consultado por la designación del árbitro argentino Facundo Tello para el partido entre Francia y Marruecos. Lejos de alimentar cualquier polémica, el entrenador francés respaldó el trabajo de los jueces y dejó una respuesta que sorprendió en la conferencia de prensa.

Los árbitros volvieron a instalarse en el centro del debate durante el Mundial 2026. Tras la polémica que dejó el triunfo de la Selección Argentina sobre Egipto en los octavos de final, todas las miradas apuntaron a la designación del argentino Tello para impartir justicia en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final.

En ese contexto, Deschamps, en lugar de cuestionar la elección de la FIFA o sembrar dudas sobre el arbitraje optó por respaldar públicamente a los jueces. "Espero que el señor Tello y sus asistentes estén mañana al mismo nivel que el señor Letexier y su equipo, que arbitraron otro partido", expresó según el diario L'Équipe.

Con esa frase, el técnico francés defendió implícitamente la actuación de su compatriota, muy cuestionado por Egipto tras el encuentro frente a la Selección Argentina.

El respaldo de Deschamps a François Letexier tras las críticas de Egipto

La actuación de François Letexier generó un fuerte revuelo luego del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano protestó por tres acciones puntuales: el penal cobrado sobre Nicolás Tagliafico, el gol anulado a Mostafa Ziko tras la revisión del VAR y dos supuestas infracciones dentro del área argentina en la jugada previa al tanto de Enzo Fernández que selló el 3-2 definitivo.

Sin embargo, para Deschamps el trabajo arbitral no merece cuestionamientos. El entrenador reconoció que el arbitraje siempre despierta opiniones contrapuestas, aunque dejó en claro cuál es su postura: "Siempre existen decisiones que pueden prestarse al debate. Todo depende del punto de vista".

Aun así, remarcó que nunca se detiene a analizar las designaciones arbitrales. "Pueden opinar lo que quieran, pero yo parto de la base de que las designaciones ya están hechas y no podemos modificar nada. Confío en los árbitros".

El entrenador francés fue incluso más contundente cuando le preguntaron si la presencia de un árbitro argentino podía influir en el partido de cuartos de final. Deschamps descartó cualquier sospecha y dejó una de las frases más resonantes de la conferencia. "Mi rival es Marruecos, no el árbitro", expresó de forma clara, alejando las suspicacias en torno a la elecciónd e FIFA de elegir a un juez argentino.

Luego amplió el concepto y defendió el rol de los jueces dentro del torneo. "Todo lo contrario. El árbitro está para garantizar que las reglas del juego se apliquen de la forma más justa posible".

Por qué el arbitraje generó tanta controversia en el Mundial 2026

La polémica comenzó incluso antes del partido entre Argentina y Egipto. La Comisión de Árbitros de la FIFA fue cuestionada por designar a un juez francés para dirigir al vigente campeón del mundo cuando Francia seguía con posibilidades de cruzarse con la Albiceleste en instancias decisivas.

Desde distintos sectores se interpretó que la elección no era la más conveniente desde el punto de vista institucional debido a la rivalidad deportiva que mantienen ambos seleccionados desde la final del Mundial de Qatar 2022.

A pesar de ello, Letexier terminó teniendo una actuación sólida. En la primera mitad sancionó correctamente un penal por la infracción de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico, aunque Lionel Messi desperdició la ejecución.

Más tarde anuló el segundo gol egipcio luego de que el VAR detectara una infracción previa sobre Lisandro Martínez. Finalmente, tampoco sancionó los dos penales reclamados por Egipto en la acción que terminó con el gol de Enzo Fernández.