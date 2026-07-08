Odegaard disfruta de reencuentro con Arsenal mientras Noruega busca dar otro paso ante Inglaterra en Mundial

Conferencia de prensa de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El capitán de Noruega, Martin Odegaard, está reduciendo al mínimo las bromas con sus ‌compañeros del Arsenal mientras ‌su equipo se prepara para enfrentarse a Inglaterra en un duelo de cuartos de final del Mundial que enfrentará a varios amigos del club de la Liga Premier.

Odegaard, que también es capitán del Arsenal, se enfrentará a sus compañeros Declan Rice, Bukayo Saka, Noni ​Madueke y Eberechi ⁠Eze, ganadores de la Premier League, cuando Noruega se ‌vea las caras con Inglaterra el sábado en ⁠Miami.

El centrocampista afirmó que había ⁠hablado con algunos de ellos durante el torneo, pero que se estaba centrando en la tarea que tienen ⁠por delante en lugar de mantener una charla ​amistosa.

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"No demasiado (bromas). He hablado un poco ‌con algunos de ellos durante ‌el torneo", declaró Odegaard a periodistas el miércoles.

"Obviamente, sabemos ⁠la calidad que tienen. Los conozco muy bien. Son jugadores excepcionales, de talla mundial, que juegan en la que probablemente sea una de las mejores ​selecciones del ‌mundo en este momento, así que va a ser una gran prueba para nosotros".

Odegaard reservó un elogio especial para Rice, el pilar del centro del campo de Inglaterra, lo que podría ⁠resultar un campo de batalla clave en el enfrentamiento de cuartos de final.

"Es alguien que siempre lo da absolutamente todo por el equipo, que lucha por cada balón, que aporta su energía al equipo, y que impulsa al equipo hacia adelante (...) Sabe defender, sabe atacar, es fuerte físicamente ‌y tiene buen manejo del balón. Es un jugador muy completo, así que va a ser una buena prueba para todos nosotros".

Odegaard afirmó que Noruega había ganado confianza tras su victoria sobre Brasil que le permitió clasificarse ‌para los cuartos de final por primera vez en su historia.

"Creo que con Brasil (en octavos) pasó lo mismo: no éramos ‌favoritos y, ⁠como se vio, en el fútbol puede pasar cualquier cosa", sostuvo.

"Tenemos que creer en ​nosotros mismos. Hemos demostrado al mundo entero que somos un buen equipo. En el fútbol, todo es posible", agregó.

(Reporting by Rohith Nair in Miami; editing by Clare Fallon)