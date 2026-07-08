Está la casa natal de Perón y tiene mucha historia: el pueblo ideal para festejar el fin de semana largo con una escapada patriota.

Este fin de semana extra largo es ideal para hacerse una escapadita. Todos pueden pensar que en el campo hace frío, no hay mucho para hacer, oscurece temprano. Sin embargo, las pequeñas localidades de la Provincia de Buenos Aires siempre aprovechan los feriados especiales para organizar alguna fiesta que convoque a propios y ajenos a enfrentar el invierno y disfrutar de la energía del aire libre y la naturaleza.

Este 9 de julio, Roque Pérez, ubicado muy cerca de CABA, invita a celebrar a la Virgen de Itatí en el bello paraje La Paz Chica, más específicamente en el Cine Club Colón, un antiguo edificio reciclado que concentra gran parte de la actividad cultural del lugar.

La actividad iniciará a las 11.30 y está a cargo de la Parroquia junto al Centro Tradicionalista Los Baguales. Habrá una Procesión, Misa, un gran desfile tradicionalista con destrezas criollas, música folklórica y servicio de cantina con locro, empanadas, choripán, tortas fritas, pastelitos y más. Para completar el finde, el domingo se reúne el Mercado Bien Auténtico en el centro de la ciudad.

Hace ya una década que el Mercado Bien Auténtico de Roque Pérez nació como una idea con la intención unir a los pequeños productores y artesanos del pueblo en un espacio donde pudieran compartir sus saberes y vender sus productos. De a poco se fueron sumando las actividades deportivas, los talleres, los espectáculos hasta transformarse en un evento regional que atrae a más de 100 pequeños productores y productoras muchos de los cuales se reúnen cada segundo domingo del mes en el Predio del Ferrocarril de Roque Pérez. Actualmente es un encuentro esperado por todos que incluye gastronomía, shows y degustaciones de todos los productos típicos de la zona.

Roque Pérez, la localidad perfecta para desconectar

Por su cercanía con Capital Federal (apenas 140 km) y su fácil acceso por Ruta Nacional 205, Roque Pérez es ideal para pensar escapadas de fin de semana durante todo el año. El pueblo, recostado sobre la Ruta Nacional 205, ofrece atractivos para todos los gustos entre los que se destacan la gastronomía en los almacenes de campo, la historia nacional en la casa natal de Juan Domingo Perón, pesca en varios espejos de agua y, lo que ya es considerado una joyita en toda la región.

Está la casa natal de Perón y tiene mucha historia: el pueblo ideal para festejar el fin de semana largo con una escapada patriota.

Cómo llegar a Roque Pérez

En auto, el viaje demanda alrededor de dos horas y puede realizarse por la Autopista Riccheri, empalmando luego con la Autopista Ezeiza-Cañuelas y continuando por la Ruta Nacional 205 hasta llegar a la localidad. Quienes prefieran viajar en transporte público también pueden optar por los servicios de ómnibus que conectan diariamente Buenos Aires con Roque Pérez. Gracias a su cercanía y fácil acceso, el pueblo se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan disfrutar de la tranquilidad rural bonaerense sin alejarse demasiado de la capital.