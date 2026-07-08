Por qué Anne Hathaway creyó que Christopher Nolan la quería como Harley Quinn y no como Gatúbela

Anne Hathaway como Catwoman en las películas de Batman, de Christopher Nolan.

Anne Hathaway fue una de las Gatúbela más recordadas en la cultura popular, aunque no la única (ya que la histórica villana de Batman tuvo varias representaciones icónicas, como las de Julie Newmar y Michelle Pfeiffer) y su labor en la trilogía de películas de Christopher Nolan le valió reconocimientos en su trayectoria. Pero en una reciente entrevista, la actriz que se prepara para el estreno de La Odisea confesó que cuando Nolan la llamó para estar en The Dark Knight Rises, ella tuvo una increíble confusión.

Invitada al podcast Happy Sad Confused, Anne Hathaway confesó que pasó toda una semana pensando que sería Harley Quinn antes de reunirse con Christopher Nolan y enterarse el rol que el director le tenía guardado. No fue hasta que llevaban dos horas de reunión que la actriz de El diablo viste a la moda se enteró del plan de Nolan. "Lo que jugó a mi favor fue esto: ella es un camaleón", sostuvo.

"Así que sabía que estaba haciendo una audición para... que me reunía con Chris [Nolan] para el papel femenino de la siguiente entrega de la trilogía de Batman. Creía haberlo deducido todo, porque pensaba: "No puede ser Catwoman, porque Michelle Pfeiffer fue tan icónica... [jadeo] ¡Tiene que ser Harley Quinn!".. Así que pasé una semana cultivando una energía demoníaca al estilo de Harley Quinn. Llevaba unas bailarinas de bufón muy raras y una camiseta de rayas. Y entonces, tras un par de horas de conversación, Chris soltó: 'Bueno, el papel es el de Catwoman', y yo reaccioné como: '¡Transformación!'. En ese preciso instante decidí: 'Bueno, esta camiseta es muy sensual'. Y me propuse actuar de forma muy... como una psicópata. Cambié de personalidad como una psicópata», reveló, contando la anécdota.

Como Christopher Nolan ayudó a Anne Hathaway en su momento más difícil en Hollywood

Su Selena Kyle/Gatúbela le valió excelentes críticas de la prensa especializada y Christopher Nolan convirtió a la actriz en una habitual colaboradora de sus películas. Desde ese momento ambos trabajaron juntos en Interestellar y en La Odisea. De hecho, Anne Hathaway agradeció a Nolan en una entrevista a Vanity Fair en 2024 por haberla rescatado de un pozo de odio en redes sociales, luego de su trabajo en el musical Les Miserables: "Mucha gente no quería darme papeles porque les preocupaba lo tóxica que se había vuelto mi imagen en internet. Tuve un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importó y me dio uno de los papeles más hermosos que he interpretado, en una de las mejores películas en las que he participado".