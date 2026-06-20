Anne Hathaway confirmó que está embarazada de su tercer hijo: cuántos años tiene la actriz de El Diablo viste a la Moda

Anne Hathaway anunció que será madre a los 43 años.

La actriz estadounidense Anne Hathaway revolucionó las redes sociales al compartir que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años. La ganadora del Oscar emocionó a sus 41 millones de seguidores al mostrar el estado avanzado de su embarazo.

"Bebé, soy tuya", escribió en sus redes sociales. En el video que compartió Anne Hathaway se la puede ver luciendo un conjunto blanco que, a primera vista, ocultaba su figura, para al final mostrar el tamaño de su pancita.

El posteo reúne un total de 7 millones de me gustas y miles de comentarios de fanáticos felicitándola. Este nuevo integrante en la familia Hathaway será el tercer hijo de la actriz junto a su esposo, Adam Shulman, con quien lleva 14 años de matrimonio. Aún no trascendió si se trata de un bebé o una beba.

De qué trata El Diablo viste a la Moda 2 y dónde ver El Diablo viste a la Moda

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, casi 20 años después de interpretar a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel, regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

El Diablo viste a la Moda 2 sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación.

La trama de El Diablo viste a la Moda cuenta la historia de la joven Andrea Sachs (Hathaway) luego de conseguir el trabajo de sus sueños como asistente de la terrible editora de revistas de moda Miranda Priestly (Streep). A fuerza de voluntad, Andy deberá ganarse la confianza de su jefa para no perder el codiciado puesto.

Emily Blunt y Stanley Tucci cierran el reparto principal de la comedia romántica nominada a los Premios Óscar y por la que Meryl Streep ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz Principal. En la actualidad, la película está disponible en Disney+.