La UEFA celebrará una reunión de emergencia por el plan de inversión privada de la FIFA, según la BBC

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Sorteo de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final - Sede de la UEFA, Nyon, Suiza - 27 de febrero de 2026. Vista general del logo de la UEFA tras el sorteo

​La UEFA busca celebrar esta semana una reunión de emergencia ‌con sus 55 ‌federaciones miembro para debatir la propuesta de la FIFA de vender participaciones de capital a inversionistas externos, informaron la BBC y ESPN.

El martes, la FIFA dijo ​que planea crear ⁠una filial de 20.000 millones ‌de dólares para gestionar ⁠la Copa Mundial ⁠y sus otros eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% ⁠en ella a inversionistas externos, ​una medida que provocó ‌una airada respuesta de ‌la UEFA, que acusó al ⁠organismo rector de poner en venta el "alma" del fútbol.

Según el plan, la FIFA crearía "FIFA Forward ​Enterprise" ‌para supervisar las "operaciones comerciales y de eventos".

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La FIFA, que acaba de celebrar una Copa Mundial de 48 equipos en ⁠Estados Unidos, Canadá y México, la mayor en la historia del torneo, conservaría el control de la empresa, pero ofrecería participaciones minoritarias en ella a inversores privados para recaudar ‌hasta 4.200 millones de dólares.

Tanto ESPN como la BBC informaron de que la reunión de la UEFA sería virtual y buscaría definir un ‌plan de acción para el organismo rector del fútbol europeo.

La UEFA no respondió ‌de ⁠inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo ​electrónico.

Con información de Reuters