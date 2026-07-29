La UEFA celebrará una reunión de emergencia por el plan de inversión privada de la FIFA, según la BBC

La UEFA busca celebrar esta semana una reunión de emergencia con sus 55 federaciones miembro para debatir la propuesta de la FIFA de vender participaciones de capital a inversionistas externos, informaron la BBC y ESPN.
El martes, la FIFA dijo que planea crear una filial de 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa Mundial y sus otros eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% en ella a inversionistas externos, una medida que provocó una airada respuesta de la UEFA, que acusó al organismo rector de poner en venta el "alma" del fútbol.
Según el plan, la FIFA crearía "FIFA Forward Enterprise" para supervisar las "operaciones comerciales y de eventos".
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La FIFA, que acaba de celebrar una Copa Mundial de 48 equipos en Estados Unidos, Canadá y México, la mayor en la historia del torneo, conservaría el control de la empresa, pero ofrecería participaciones minoritarias en ella a inversores privados para recaudar hasta 4.200 millones de dólares.
Tanto ESPN como la BBC informaron de que la reunión de la UEFA sería virtual y buscaría definir un plan de acción para el organismo rector del fútbol europeo.
La UEFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
Con información de Reuters