Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 29 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
¿Soñaste con la rata? El truco de las dos cifras que te puede hacer ganar
El secreto de las últimas 2 cifras
Mirá, esto es algo que muchos jugadores de la quiniela no tienen en cuenta. Por más que el número ganador tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos: 89, la rata. Así que si anoche soñaste con una rata, no te vayas a confundir y le jugás al 3689 entero... ¡no! Jugale al 89, que es el pálpito real. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este miércoles!
Hace 19 minutos
¡Se acabaron los pibes cantores! La historia detrás del grito que ya no escuchás
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que antes los números de la Lotería Nacional los extraían y cantaban a los gritos los mismos niños. Ahora todo es con bolilleros neumáticos y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre en la oreja de los apostadores. ¡Un dato de colección para meterle fe al sorteo!
Hace 1 hora
¿Soñaste con un fajo de billetes? ¡Jugale a las 4 cifras y cobrá 3500 veces lo apostado!
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si estás con la suerte de tu lado y querés pegarle al premio mayor, prestá atención: acertar las 4 cifras a la cabeza te da 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, te llevás $350.000. ¡Un golazo para el bolsillo! No te olvides de consultar los resultados de hoy, miércoles 29 de julio.
Hace 1 hora
¿Soñaste con el santo? ¡Jugale al 03 que San Cono te cubre!
San Cono, el patrono de la timba
Sabías que cada 3 de junio se celebra a San Cono, el santo que protege a los quinieleros? En la tabla de los sueños, el número 03 es el suyo. Ese día, las agencias de todo el país colapsan de gente apostándole al 03. Hoy no es su fecha, pero el pálpito nunca falla. ¡Jugale al 03 y que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¿Cielo nublado? ¡Jugale al 39 y al 09 que son fija!
Mirar el cielo antes de jugar
Hay una costumbre inquebrantable en el mundo quinielero: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¡Hacé la doble! La Redoblona, el pálpito que multiplica tus ganancias
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
¿Miraste el cielo? Llegó la tormenta y estos números se mojan de plata
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Si el día arranca nublado, esos números son fija. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
¿Soñaste con la nona? ¡Mejor jugale al 14 o al 32! (y te contamos de dónde salió la tabla)
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si alguna vez te preguntaste por qué el 32 es plata y el 14 es el borracho, no fue invento argento. Resulta que es una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, esa antigua tradición que los inmigrantes italianos trajeron en los barcos. ¡Así que la próxima vez que tengas un sueño raro, sabés a quién agradecerle el numerito!
Acordate: los pálpitos vienen de lejos, pero la suerte es siempre nuestra. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de hoy!
Hace 2 horas
¡La tarde se viene con todo! ¿Ya tenés tu pálpito para la Vespertina de las 18?
⏰ Sorteo Vespertina
Mirá que a las 18:00 hs de este miércoles 29 de julio se juega la Vespertina. Si andás con un número en la cabeza, jugale sin miedo que la suerte puede caer en cualquier momento. ¡Cruzá los dedos y prepará la quiniela!