Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 29 de julio

El secreto de las últimas 2 cifras

Mirá, esto es algo que muchos jugadores de la quiniela no tienen en cuenta. Por más que el número ganador tenga cuatro cifras, como el 3689, la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos: 89, la rata. Así que si anoche soñaste con una rata, no te vayas a confundir y le jugás al 3689 entero... ¡no! Jugale al 89, que es el pálpito real. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este miércoles!