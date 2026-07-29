Pop Mart transforma a los Labubu en postres en su primera pastelería internacional

Un empleado de Pop Mart muestra un helado de sésamo negro Labubu que se vendió en la primera panadería internacional de Pop Mart durante su jornada de prensa en Resorts World Sentosa en Singapur

Por Daphne Zhang y Casey ​Hall

29 jul (Reuters) - Pop Mart , el fabricante con sede en Pekín de juguetes coleccionables en "cajas sorpresa" —entre los que se encuentra el Labubu, con su ‌gran sonrisa—, está diversificando su negocio ‌con la apertura de su primera pastelería internacional en Singapur.

La empresa está convirtiendo a sus personajes más conocidos en delicias comestibles tridimensionales, desde helados en forma de Labubu con sésamo negro hasta la Molly de doble tarta de queso. La pastelería, de dos plantas y situada frente a Universal Studios Singapore, vende 45 pasteles y bebidas inspirados en los juguetes, con precios que oscilan entre los ​5 y los 32 ⁠dólares singapurenses (entre 3,87 y 24,77 dólares).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Singapur es la primera parada. "También estamos barajando ‌la posibilidad de abrir pastelerías en Europa y Estados Unidos. Es ⁠cuestión de encontrar el momento adecuado, y ⁠tenemos que resolver temas como las cadenas de suministro locales", dijo Zhang Xiaoyang, director de Pop Bakery en Pop Mart, en una entrevista.

La empresa también tiene previsto ⁠abrir tiendas de postres en todo el sudeste asiático, incluyendo Tailandia, Indonesia ​y Malasia, añadió.

La apertura en Singapur se produce tras ‌el estreno de la primera panadería de ‌Pop Mart en la ciudad costera de Qinhuangdao, al norte de China, ⁠en abril, después de que la empresa probara el concepto a través de más de 30 puestos temporales de postres en furgonetas en China.

Además, se produce en un momento en el que la empresa se enfrenta a unos costos de ​producción más elevados, ‌y los analistas han cuestionado la sostenibilidad de su modelo de negocio, ya que el crecimiento anual de las ventas y los beneficios no ha cumplido las expectativas en los últimos trimestres.

"La pastelería Pop es una gran herramienta de diversificación porque hay un límite a ⁠lo que puede hacer una empresa de juguetes, y probablemente hayan alcanzado su techo en la fabricación de juguetes", dijo Laura Pan, profesora de la SDA Bocconi School of Management.

Sin embargo, si Pop Mart acabara abriendo pastelerías en Estados Unidos, queda por ver qué acogida tendrán, teniendo en cuenta que la moda de los Labubu está perdiendo fuelle, añadió.

Tras una oleada mundial de demanda de sus peluches, colgantes para bolsos y ‌artículos de colección, Pop Mart se ha diversificado cada vez más allá de la venta de juguetes, y ha anunciado que planea seguir los pasos del gigante del entretenimiento Disney como forma de convertir la viralidad a corto plazo en un éxito a largo plazo.

Este año, Pop Mart anunció su colaboración con Sony Pictures para desarrollar una ‌película de Labubu e inauguró una ampliación de su parque temático Pop Land en Pekín.

"Esperamos utilizar nuestra propiedad intelectual para acompañar todos los aspectos de la vida de los ‌consumidores, y los postres ⁠son uno de ellos", dijo Zhang. La empresa se enorgullece de hacer que sus personajes sean comestibles y tridimensionales, mientras que ​otras empresas de entretenimiento como Disney suelen utilizar un diseño plano o colocar adornos de plástico en sus pasteles, añadió.

(1 dólar = 1,2918 dólares de Singapur)

Con información de Reuters