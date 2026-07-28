Estrenos Apple TV en agosto 2026: las series y películas que llegan

Ted Lasso está de vuelta con una cuarta temporada. (Crédito de foto: Apple TV)

El catálogo de Apple TV inicia la segunda mitad del año reforzando su apuesta por contenidos originales. En esta ocasión, la plataforma prioriza la continuidad de sus franquicias más consolidadas por sobre las producciones inéditas. Durante las cuatro semanas de agosto, el servicio renovará su oferta con el retorno de comedias premiadas, dramas criminales de época y apuestas de ciencia ficción, además de complementar su propuesta con títulos documentales y espacio para el público infantil.

"Las Azules" estrena su segunda temporada. (Crédito de foto: Apple TV)

Cartelera de lanzamientos y reseñas por fecha

Ted Lasso - temporada 4 (5 de agosto). La aclamada comedia liderada por Jason Sudeikis vuelve a la cancha. En esta nueva entrega, Ted asume el reto directivo de entrenar a un equipo femenino de segunda división en Richmond. La narrativa explora la reestructuración del club y el choque cultural habitual de la saga, manteniendo el foco en el bienestar emocional y el crecimiento personal.

Las Azules - temporada 2 (12 de agosto). El drama criminal ambientado en el México de los años setenta retoma la historia de la primera fuerza policial femenina del país. Tras los eventos iniciales, la trama sigue a María, ahora ascendida a teniente, enfrentando una compleja red de corrupción institucional a raíz del hallazgo del cuerpo de un activista estudiantil.

UConn Huskies: La dinastía (21 de agosto). Miniserie documental de tres episodios dedicada a uno de los programas deportivos más dominantes del básquetbol universitario femenino en Estados Unidos. Con entrevistas exclusivas e imágenes de archivo, la producción repasa cuatro décadas de trayectoria bajo la dirección del entrenador Geno Auriemma.

Pequeñas historias Zen - temporada 5 (21 de agosto). Regresa la serie animada enfocada en el público infantil y familiar. A través de breves relatos filosóficos adaptados de la obra de Jon J. Muth, la historia acompaña al oso Stillwater y a los hermanos Karl, Addy y Michael en situaciones cotidianas que abordan la empatía y la gestión de las emociones.