Un actor de Ted Lasso ficha por un club de la segunda división estadounidense

FOTO DE ARCHIVO. El actor Cristo Fernández asiste al estreno de la segunda temporada de la serie de televisión Ted Lasso en el Pacific Design Center de West Hollywood, California, Estados Unidos

El ​actor de Ted Lasso Cristo Fernández ha llevado su papel de futbolista de ‌la pantalla chica ‌al terreno de juego tras firmar un contrato profesional con El Paso Locomotive FC, equipo estadounidense de segunda división.

Fernández, quien jugó al fútbol en categorías juveniles en México antes de alejarse del deporte a los ​15 años debido ⁠a una lesión de rodilla, interpretó ‌a Dani Rojas en la exitosa ⁠serie de Apple TV+ ⁠sobre un equipo británico con un entrenador estadounidense.

Paralelamente a su carrera como actor, Fernández, de 35 ⁠años, también había estado persiguiendo su ​regreso al fútbol profesional y ‌entrenó con el equipo ‌reserva del Chicago Fire de la Major ⁠League Soccer a principios de este año.

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Antes de fichar por El Paso el martes, realizó un periodo de prueba de ​dos meses ‌con el club del USL Championship, que también incluyó una participación en la pretemporada.

"(El fútbol) siempre ha sido una parte enorme de mi vida y ⁠de mi identidad, y sin importar a dónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó realmente mi corazón", dijo Fernández en el sitio web del club.

"Quizá sólo soy un hombre loco con sueños ‌locos."

El Paso, fundado en 2018, ocupa el cuarto lugar del Grupo B en la clasificación del USL Championship.

"Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que añade otra amenaza ‌ofensiva a nuestra línea de ataque", dijo el entrenador del club, Junior González.

"Su pasión por el ‌juego y ⁠sus cualidades de liderazgo en nuestro vestuario nos permiten seguir fortaleciendo la ​cultura positiva que buscamos como club."

Con información de Reuters