Sony se prepara para el impulso del "GTA VI" mientras los precios de la memoria se disparan

FOTO DE ARCHIVO. El logotipo de Sony PlayStation en la Paris Games Week, una feria comercial de videojuegos en París, Francia

Se ​prevé que Sony sea uno de los principales beneficiarios del lanzamiento de "Grand Theft Auto VI", pero este videojuego tan esperado llega en un momento en el que el fabricante de PlayStation ‌se enfrenta al aumento de los precios ‌de los chips de memoria.

El conglomerado japonés del entretenimiento, considerado por muchos como el ganador de la guerra de las consolas de gama alta tras el retroceso del negocio de Xbox de Microsoft , tiene una larga trayectoria con Take-Two Interactive Software , que lanzará su postergado "GTA VI" el 19 de noviembre.

"GTA VI estará disponible exclusivamente para consolas y la gran mayoría de los nuevos usuarios elegirán una PlayStation 5", dijo Serkan Toto, fundador de la consultora Kantan Games.

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Sony lanzó la PlayStation 5 (PS5) en 2020 y capeó ​las interrupciones en la cadena ⁠de suministro provocadas por la pandemia de COVID-19. Más recientemente, se ha visto afectada por las ‌subidas de los precios de la memoria impulsados por la inversión en IA y ⁠ha aumentado repetidamente los de sus consolas.

La empresa ha afirmado ⁠que tiene asegurado el suministro de memoria para este ejercicio fiscal, pero prevé que los precios sigan siendo elevados el año que viene. En los últimos meses, la preocupación de los inversionistas por la memoria ⁠y el impacto de la IA en su negocio del entretenimiento han lastrado el precio ​de sus acciones.

El lanzamiento del "GTA VI" atenuará el descenso de las ventas ‌de hardware de la PS5 este año y ‌impulsará el crecimiento de las ventas de software, según ha señalado el analista Piers Harding-Rolls, de ⁠Ampere Analysis.

Take-Two ha vendido casi 230 millones de unidades de "Grand Theft Auto V" desde su lanzamiento en 2013. La empresa tenía previsto lanzar la secuela el año pasado, pero la retrasó en dos ocasiones.

"Sony habría preferido que el 'GTA VI' llegara antes en el ciclo de vida de la PlayStation 5 para ​generar impulso durante ‌su fase de rápida adopción, en lugar de cuando el ciclo está empezando a agotarse", señaló Harding-Rolls.

"Tras las subidas de precio, el precio de la PS5 es ahora más alto de lo ideal para el lanzamiento del 'GTA VI'", añadió.

El "GTA VI" para la PS5 tendrá un precio de 79,99 dólares para la versión básica y estará disponible únicamente en formato ⁠digital. La franquicia es conocida por su jugabilidad inmersiva en un mundo abierto, en la que los jugadores asumen el papel de delincuentes en una recreación estilizada de Estados Unidos.

Sony tiene previsto dejar de fabricar discos físicos a partir de 2028, una medida que, según los analistas, tiene como objetivo reforzar los beneficios. La decisión ha suscitado un debate entre los jugadores y se considera generalmente como un hito importante en el alejamiento de la industria del entretenimiento de los soportes físicos.

Albertus Andaru Hutama, usuario de PS5 que vive en Yakarta, ‌la capital de Indonesia, dijo que le gustaría que el "GTA VI" se vendiera en disco a ese precio. "Aunque se ha retrasado la fecha de lanzamiento (…), la ilusión sigue ahí", dijo Hutama, de 31 años.

Sony, que publicará sus resultados del primer trimestre el viernes, perderá una cantidad considerable de dinero con la venta de consolas PS5 si se tienen en cuenta los precios actuales de la memoria para los contratos futuros, según ‌el analista de CLSA Amit Garg.

"Sony podría optar por producir menos unidades el año que viene y esperar a que bajen los precios de la memoria", añadió.

La evolución de los precios de la memoria es objeto de ‌un amplio debate en el ⁠sector, y Sony se enfrentará a retos de abastecimiento cuando lance la nueva consola, algo que algunos observadores prevén para finales de 2028.

Toto, de Kantan Games, prevé ​que la nueva consola sea portátil o que cuente con un importante componente portátil.

"La PlayStation 6 tendrá que tener un precio elevado, y eso perjudicará las ventas de la consola", señaló Garg, de CLSA.

Con información de Reuters