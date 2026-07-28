Rodri, del Manchester City, se somete a una operación en la espalda

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España vs Argentina - Estadio Nueva York-Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU - 19 de julio de 2026. Rodri, de España, durante el calentamiento previo al partido

​El centrocampista español Rodri se ha sometido a una ‌pequeña intervención ‌quirúrgica en la espalda, dijo el martes su club de la Premier League, el Manchester City.

El ganador del Balón de Oro 2024, ​que fue ⁠nombrado mejor jugador del torneo ‌tras capitanear a ⁠la selección española ⁠hasta la conquista del Mundial este mes, llevaba tiempo sintiendo molestias ⁠en la espalda antes ​de decidirse finalmente ‌por la intervención ‌quirúrgica.

"El centrocampista llevaba tiempo sintiendo ⁠molestias, pero ya se ha sometido a una intervención para solucionar el ​problema y ‌ahora comenzará un breve periodo de rehabilitación", indicó el City en un comunicado.

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El City no ha ⁠dado una fecha concreta para su regreso, pero según medios británicos podría perderse el inicio de la temporada liguera, que arranca el 21 de agosto.

Rodri, de ‌30 años, que ha sufrido graves lesiones de rodilla a lo largo de su carrera, tiene un año más ‌de contrato con el City y se le ha relacionado con ‌un ⁠posible fichaje por el Real Madrid.

Con información de Reuters