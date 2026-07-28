Quiénes tienen feriado el martes 28 de julio en Buenos Aires (Imagen ilustrativa generada con IA)

Ciertas ciudades y partidos de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado este martes 28 de julio. El día de descanso se debe a celebraciones comunales, que no rigen para todo el país, pero que sí benefician a los trabajadores de cuatro localidades bonaerenses.

Quiénes tienen feriado este martes 28 de julio: por qué

En concreto, hay cuatro pueblos que tendrán día no laborable este martes 28 de julio, ya que se conmemora sus aniversarios fundacionales:

General Villegas

Guaminí

Villarino

Puan

Para el resto del territorio bonaerense y del país, en cambio, la jornada transcurrirá con total normalidad, ya que la medida no figura en el calendario de feriados nacionales de 2026.

En este caso puntual, tanto Guaminí como General Villegas remontan su origen a la Ley Provincial N° 1827, sancionada en 1886, que reorganizó parte de la frontera oeste bonaerense y dio lugar a la conformación de varios partidos nuevos. Por esa razón, ambas comunidades comparten la misma fecha de festejo. De hecho, este año General Villegas celebra puntualmente su 140° aniversario.

¿Quiénes no trabajan realmente este martes?

Respecto al alcance de la medida, el beneficio impacta principalmente en el sector público: dependencias municipales, oficinas provinciales y sucursales del Banco Provincia se verán afectadas por el asueto y sus empleados no trabajarán.

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto

Mientras que en el ámbito privado cada empleador tiene posibilidad de decidir si adhiere o no a la jornada de descanso, tal como ocurre en la mayoría de los feriados locales de este tipo.

En las localidades alcanzadas, la jornada suele acompañarse de una agenda regional especial, con actos protocolares, desfiles, espectáculos culturales, propuestas recreativas para las familias y opciones gastronómicas pensadas para vecinos y turistas que quieran sumarse a los festejos.

Cuando será el próximo feriado nacional: los detalles del próximo fin de semana largo

Mientras ciertos distritos bonaerenses tendrán un descanso extra este 28 de julio, el resto del país deberá esperar a agosto para disfrutar de un fin de semana largo. El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto por el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.