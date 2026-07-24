Cuándo es el feriado de Carnaval 2027 en Argentina: la fecha estimativa

Calendario de feriados.

El Carnaval es uno de los feriados nacionales más esperados por los argentinos. Cada año, millones de personas aprovechan el fin de semana largo para viajar, descansar o participar de los tradicionales corsos y celebraciones que se realizan en distintas provincias del país.

Si bien el calendario oficial de feriados 2027 todavía no fue confirmado por el Gobierno nacional -algo que suele ocurrir hacia finales de cada año-, el cálculo eclesiástico que determina esta celebración ya permite conocer una fecha estimativa para los feriados de Carnaval.

Cuándo sería el feriado de Carnaval 2027

De acuerdo con la fecha en la que se celebrará la Pascua en 2027, el Carnaval caería de manera estimativa el lunes 8 y martes 9 de febrero de 2027. Estas jornadas preceden al Miércoles de Ceniza, que marca el comienzo de la Cuaresma dentro de la tradición cristiana. Se trata del período de 40 días de preparación espiritual previo a la Semana Santa y la celebración de la Pascua.

Por ese motivo, el Carnaval no tiene una fecha fija en el calendario. Cada año cambia porque depende del calendario litúrgico cristiano, que tiene como eje principal a la fecha de la Pascua.

De todos modos, es importante remarcar que el calendario oficial de feriados 2027 todavía no fue publicado por el Gobierno nacional, por lo que las fechas serán oficiales recién cuando se difunda el cronograma correspondiente.

Qué representa el Carnaval y por qué cambia de fecha

El Carnaval tiene una larga tradición que combina elementos culturales, populares y religiosos. Representa un tiempo de celebración, encuentro y libertad antes del inicio de la Cuaresma, período caracterizado por la reflexión y la sobriedad para millones de fieles en todo el mundo.

Carnavales.

En Argentina, además de su significado religioso, la fecha adquirió una fuerte identidad cultural. Localidades como Gualeguaychú, Corrientes, Lincoln, Jujuy y distintas ciudades del país organizan festivales, corsos y comparsas que convocan a miles de turistas cada año, lo que convierte al Carnaval en uno de los momentos de mayor movimiento para el turismo interno.

Cómo funcionan los feriados trasladables y los días no laborables

Los feriados nacionales en Argentina se rigen principalmente por la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos. La normativa indica que los feriados que coincidan con martes o miércoles pueden trasladarse al lunes anterior, mientras que aquellos que caigan jueves o viernes podrán pasarse al lunes siguiente para favorecer los fines de semana largos.

Además, el Decreto 614/2025 establece que cuando un feriado nacional coincida con sábado o domingo, la Autoridad de Aplicación podrá trasladarlo al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según corresponda.

También existen los días no laborables, que funcionan bajo un régimen distinto. Un ejemplo es el 24 de abril, establecido por la Ley 26.199 en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. En esa fecha, empleados públicos, funcionarios y estudiantes de origen armenio están autorizados a ausentarse para participar de las actividades conmemorativas organizadas por su comunidad.

Mientras se espera la publicación del calendario oficial de feriados 2027, la estimación ubica al Carnaval el lunes 8 y martes 9 de febrero, dos jornadas que, de confirmarse oficialmente, volverán a conformar uno de los primeros fines de semana largos del año.