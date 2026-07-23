"Milagro": rescataron a los mineros de Catamarca atrapados durante tres días bajo la nieve

El hecho se registró en las inmediaciones del proyecto Fénix de extracción de litio, operado por la compañía Río Tinto. (Foto: Catamarca Uno).

Luego de estar atrapados bajo la nieve durante tres días en la Puna catamarqueña, los cuatro mineros que permanecían varados en la Puna fueron rescatados en las últimas horas. De acuerdo a lo detallado por el equipo que llevó adelante el operativo a contrarreloj, los trabajadores sobrevivieron a temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y ráfagas de viento blanco superiores a los 140 kilómetros por hora.

El hecho se registró en las inmediaciones del proyecto Fénix de extracción de litio, operado por la compañía Río Tinto. La violencia del temporal y la presencia de viento blanco dejaron intransitables los caminos de alta montaña, inmovilizando el vehículo en el que se trasladaban los hombres.

Los operarios fueron localizados a más de 4.500 metros de altura, pero la acumulación de nieve alcanzó casi los dos metros y resultó imposible llegar con topadoras. El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, contó que el domingo se perdió el contacto con los operarios y que, al día siguiente, recibieron el pedido para sumarse al operativo desde Antofagasta de la Sierra.

A partir de ese momento, comenzó una búsqueda que fue sumando recursos a medida que avanzaban las horas. Participaron bomberos voluntarios, Gendarmería, la Policía, personal del municipio, trabajadores de la empresa minera, operadores de maquinaria pesada y vecinos con experiencia en la zona. “Pusieron máquinas, camionetas, personal, todo a disposición. Nos sumamos todos por el esfuerzo de salvarlos”, afirmó en declaraciones para el medio mendocino Los Andes.

El secretario de la AOMA aseguró que el equipo de rescate trabajó con personal de la zona que conoce el terreno y la ubicación de posibles refugios para hallar a los cuatro hombres. “Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, sostuvo. Y añadió: "Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien“.

Cómo fue el rescate de los mineros en Catamarca

Uno de los integrantes del operativo, Alfredo Medina, oficial de Bomberos Voluntarios de Santa María, reconstruyó las horas más críticas de la búsqueda. “Yo lo llamaría un milagro, un rescate con un final feliz. A los dos chicos que iban caminando los encontramos en buen estado de salud y los otros dos permanecían dentro de los vehículos que habían quedado atascados. Después de haber pasado tres noches con esas temperaturas y ese temporal, para mí es un milagro”, afirmó.

En diálogo con Infobae al Regreso, el rescatista explicó que la magnitud del temporal sorprendió incluso a quienes conocen desde hace años la puna catamarqueña. “Hace casi 40 años que no cae tanta cantidad de nieve”, señaló. Si bien las nevadas forman parte del paisaje habitual de la región, dijo que la acumulación de nieve bloqueó los caminos y obligó a modificar el operativo sobre la marcha.

El bombero explicó que hubo dos elementos que resultaron fundamentales para que los cuatro hombres pudieran resistir tantos días en esas condiciones. Uno de ellos logró comunicarse mediante un teléfono satelital cuando apenas le quedaba un uno por ciento de batería y alcanzó a enviar la geolocalización, una información que permitió orientar el operativo. Además, la experiencia de los propios trabajadores fue clave para enfrentar el frío extremo. “Ese chico fue el que pudo hablar por teléfono y mandar la ubicación. Después nos contó que se había enterrado en la nieve para soportar el temporal. En una de esas noches la temperatura marcaba entre 24 y 25 grados bajo cero”, explicó