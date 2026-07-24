Qué es el "wall pilates", la rutina que se volvió viral y se puede hacer en casa.

El pilates es uno de los ejercicios con más beneficios para la salud y en el último tiempo cobró mucha más popularidad que con la que ya contaba. Lo mejor de todo es que se puede practicar en casa siguiendo la técnica del "wall pilates", una variante que se volvió viral en redes sociales. De esta manera, es posible ejercitarse sin salir del hogar, cuidar el bolsillo y aprovechar un entrenamiento de bajo impacto apto para personas de distintas edades y niveles de experiencia.

Qué es el "wall pilates" y cómo hacerlo en casa

El "wall pilates" es una técnica de pilates de bajo impacto, ideal para mejorar la fuerza, la postura y la flexibilidad sin necesidad de comprar equipos costosos. Lo mejor de todo es que las rutinas se pueden realizar en casa, ya que lo único que se necesita es una superficie vertical, como una pared.

El "wall pilates" es una técnica que se puede hacer en casa.

En esta modalidad, la pared funciona como un punto de apoyo que ayuda a mantener una correcta alineación del cuerpo durante los ejercicios. Gracias a eso, resulta más sencillo controlar los movimientos, trabajar el equilibrio y activar grupos musculares profundos, especialmente la zona abdominal, la espalda, los glúteos y las piernas.

Entre los ejercicios más habituales se encuentran las sentadillas asistidas, los puentes de glúteos con los pies apoyados sobre la pared, las elevaciones de piernas y distintos movimientos de fortalecimiento del abdomen. La clave está en realizar cada ejercicio de manera lenta y controlada, prestando atención a la respiración, uno de los principios fundamentales del pilates.

Además de fortalecer los músculos, el wall pilates ayuda a mejorar la postura, aumentar la movilidad, aliviar tensiones acumuladas y favorecer el equilibrio y la coordinación. Al tratarse de una actividad de bajo impacto, también puede ser una buena alternativa para quienes buscan incorporar ejercicio físico de forma progresiva o complementar otras disciplinas.

Como ocurre con cualquier entrenamiento, los especialistas recomiendan comenzar con rutinas acordes al nivel de cada persona y, ante lesiones o dolores persistentes, consultar previamente con un profesional de la salud o un instructor certificado para evitar movimientos que puedan generar molestias.

Ejercicio básico de "wall pilates"