Qué es el "wall pilates", la rutina que se volvió viral y se puede hacer en casa

El pilates es uno de los ejercicios con más beneficios para la salud y en el último tiempo cobró mucha más popularidad que con la que ya contaba. Lo mejor de todo es que se puede practicar en casa siguiendo la técnica del "wall pilates", una variante que se volvió viral en redes sociales. De esta manera, es posible ejercitarse sin salir del hogar, cuidar el bolsillo y aprovechar un entrenamiento de bajo impacto apto para personas de distintas edades y niveles de experiencia.
Qué es el "wall pilates" y cómo hacerlo en casa
El "wall pilates" es una técnica de pilates de bajo impacto, ideal para mejorar la fuerza, la postura y la flexibilidad sin necesidad de comprar equipos costosos. Lo mejor de todo es que las rutinas se pueden realizar en casa, ya que lo único que se necesita es una superficie vertical, como una pared.
En esta modalidad, la pared funciona como un punto de apoyo que ayuda a mantener una correcta alineación del cuerpo durante los ejercicios. Gracias a eso, resulta más sencillo controlar los movimientos, trabajar el equilibrio y activar grupos musculares profundos, especialmente la zona abdominal, la espalda, los glúteos y las piernas.
Entre los ejercicios más habituales se encuentran las sentadillas asistidas, los puentes de glúteos con los pies apoyados sobre la pared, las elevaciones de piernas y distintos movimientos de fortalecimiento del abdomen. La clave está en realizar cada ejercicio de manera lenta y controlada, prestando atención a la respiración, uno de los principios fundamentales del pilates.
Además de fortalecer los músculos, el wall pilates ayuda a mejorar la postura, aumentar la movilidad, aliviar tensiones acumuladas y favorecer el equilibrio y la coordinación. Al tratarse de una actividad de bajo impacto, también puede ser una buena alternativa para quienes buscan incorporar ejercicio físico de forma progresiva o complementar otras disciplinas.
MÁS INFO
Como ocurre con cualquier entrenamiento, los especialistas recomiendan comenzar con rutinas acordes al nivel de cada persona y, ante lesiones o dolores persistentes, consultar previamente con un profesional de la salud o un instructor certificado para evitar movimientos que puedan generar molestias.
Ejercicio básico de "wall pilates"
- Apoyar la espalda contra la pared, manteniendo la cabeza, los hombros y la zona lumbar en contacto con la superficie.
- Separar los pies aproximadamente al ancho de los hombros y adelantar un poco las piernas para que las rodillas no queden pegadas a la pared.
- Deslizarse lentamente hacia abajo, flexionando las rodillas hasta formar un ángulo cercano a los 90 grados, o hasta donde resulte cómodo.
- Activar el abdomen y mantener la espalda completamente apoyada durante todo el ejercicio.
- Sostener la posición entre 15 y 30 segundos, respirando de forma lenta y profunda.
- Volver a subir despacio, empujando con los talones hasta recuperar la posición inicial.
- Repetir el movimiento entre 8 y 12 veces, o realizar 3 series si ya hay algo de práctica.