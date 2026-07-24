Día Internacional del Tequila: los lugares de Buenos Aires para descubrir sus diferentes estilos

Día Internacional del Tequila: 24 de julio. (Crédito de foto: Porte)

El 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila, una fecha dedicada a rendir homenaje a la bebida más icónica de México. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006, este destilado elaborado a partir del agave azul ha trascendido fronteras y conquistado las barras más exigentes del mundo. En los últimos años, la noche porteña adoptó con entusiasmo la cultura del tequila premium, dejando atrás los shots rápidos para dar paso a una apreciación mucho más sofisticada. Hoy, los bartenders locales invitan a descubrir los matices de sus versiones blanco, reposado, añejo y extra añejo en experiencias de cata, maridajes gastronómicos y formatos ideales para compartir.

Tequila: lugares para descubrir sus diferentes estilos

Tokyo Club: la cultura del tequila premium gana espacio en la escena nocturna de Buenos Aires y Tokyo Club acompaña esta tendencia con una selección de etiquetas disponibles en servicio de botella, pensadas para compartir. La propuesta reúne marcas reconocidas como Mezcal Montelobos, Patrón Silver, Patrón Reposado, Volcán de Mi Tierra Blanco Tahona y Don Julio Reposado. Además, incorpora referentes de la categoría como Don Julio 1942 y Clase Azul, un servicio con una puesta en escena diferencial. Cada botella incluye cuatro Red Bull, cuatro refrescos o tres aguas con gas a elección, combinando destilados de alta gama con un espíritu festivo. Dirección: Av. Rafael Obligado 6666, Costanera Norte; Instagram: @tokyoclub.ba

Trago preparado con tequila. (Crédito de foto: Sendero)

Porte: en Recoleta, ofrece una alternativa para quienes buscan explorar el mundo del agave mediante una selección de etiquetas mexicanas curadas por Ezequiel Cunzolo. La barra incluye Cazadores, Corralejo Blanco y Añejo, Patrón Silver y Reposado, Patrón XO Café, Pueblito Reposado, El Jimador y Ojo de Tigre, ideales para recorrer distintos perfiles de sabor según su maduración. La experiencia se disfruta en degustaciones o por medida, acompañada por platos bistró y quesos artesanales curados por el fromelier Facundo Berti. Dirección: Azcuénaga 1268, Recoleta; Instagram: @porte.bar