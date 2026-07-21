Portero mexicano Ochoa deja los guantes y se despide de las canchas

​El portero mexicano Guillermo Ochoa anunció el martes su retiro de las canchas después de 22 años en los que formó parte de la selección de su ‌país en seis Copas del Mundo.

El ‌portero de 41 años anunció su adiós, casi un mes después de haber salido al campo para jugar los últimos 12 minutos del partido que México ganó 3-0 a República Checa en el Mundial, recibiendo una gran ovación de la afición en el Estadio Azteca, mismo recinto en el que debutó con el club América en 2004.

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en mi selección, y hoy entrego mis guantes. Yo ​no entiendo mi carrera sin ⁠la selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad, y quizá por ‌eso el destino quiso que todo cerrara donde empezó, en el estadio ⁠Azteca, ese mismo lugar que me abrió la ⁠puerta ahora me ayuda a cerrarla con gratitud", dice Ochoa en un video que muestra diferentes etapas del portero a lo largo de su carrera publicado en sus redes sociales.

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"Ha llegado ⁠el momento de quitarme estos guantes, por primera vez dejarlos en otras manos. ​A quien venga después, solo quiero decirte una cosa: confía. ‌El arco no pide perfección, pide orgullo. Ser ‌portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando, porque quizá solo habrá un ⁠instante en el que todo dependa de tí, y cuando llegue ese momento no puedes dudar", agregó.

Ochoa formó parte de la selección en los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, aunque solamente tuvo participación en cuatro. Sus atajadas decisivas contra Brasil ​en el torneo ‌de 2014 y el penal que detuvo ante Polonia en Qatar ocho años después contribuyeron a convertirlo en una de las figuras más representativas del país en la escena internacional.

Además de los Mundiales, el ahora ex portero ganó con su selección la Copa Oro de la Concacaf en seis ocasiones y una ⁠Liga de Naciones.

Defendió la portería del "Tri", como llaman los mexicanos a su selección, en 154 ocasiones desde su debut en 2005.

"El fútbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaran, en cada penal, en cada mano a mano, en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración. Detrás del arco nunca hubo solo una red, detrás ‌de mí siempre estuvo mi familia, mis compañeros, una afición, una ciudad y un país entero", señaló Ochoa.

A nivel de clubes, Ochoa inició su carrera en 2004 con América, donde fue campeón en el torneo Clausura 2005.

En 2011 pasó al Ajaccio de Francia, tres años después llegó al Málaga de España, de donde fue cedido en préstamo al Granada en 2016. Un año ‌después pasó al Standard de Lieja de Bélgica.

Posteriormente, jugó en una segunda etapa con las "Águilas" del América (2019-2022). Volvió a Europa para militar con el Salernitana de Italia, en 2024 pasó al AVS de ‌Portugal y en 2025 ⁠llegó al Limassol de Chipre.

"Gracias a quienes me enseñaron, me exigieron y me acompañaron en cada etapa del camino. A mi familia, que fue mi ​pilar más grande, a mis compañeros que hoy puedo llamar hermanos, a cada cuerpo técnico y a todos los que de una u otra forma me ayudaron a crecer como portero y como persona, porque esta historia nunca fue solo mía. Memo Ochoa", apuntó.

Con información de Reuters