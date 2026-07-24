Federación Noruega de Fútbol estudiará denuncia ética contra Infantino por suspender roja a Balogun

Imagen de archivo del árbitro Raphael Claus mostrando una tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun durante el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Santa Clara,

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) estudiará la posibilidad de presentar una denuncia ‌ética ante la FIFA ‌por la decisión de suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según dijo a Reuters un portavoz.

A Balogun se le impuso una sanción ​de un partido ⁠tras recibir una tarjeta roja en la ‌victoria por 2-0 de su equipo ⁠ante Bosnia en la ronda ⁠de 32, impidiéndole disputar el partido de octavos de final contra Bélgica.

Esto llevó a Trump a ponerse ⁠en contacto con el presidente de ​la FIFA, Gianni Infantino, para instarle ‌a que se revisara ‌la sanción, tras lo cual el organismo rector ⁠suspendió la sanción durante un año.

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Pese a que los estadounidenses perdieron ante Bélgica, la intervención de Trump y la posterior decisión del ​comité disciplinario ‌de la FIFA de suspender la sanción suscitaron críticas generalizadas.

"La NFF pedirá a Infantino y a la FIFA que admitan que fue un error revocar la decisión", ⁠declaró a Reuters un portavoz de la presidenta de la NFF, Lise Klaveness, en un mensaje de texto.

La NFF ya había respaldado antes una denuncia presentada ante el Comité de Ética de la FIFA por la organización sin ánimo de lucro de ‌derechos humanos FairSquare en relación con la concesión de un Premio de la Paz a Trump, por violar las normas de neutralidad política del organismo rector.

La federación noruega estudiará ahora si presenta ‌una nueva denuncia ante la Comisión de Ética de la FIFA.

"Nuestra junta directiva decidirá en su reunión del ‌6 de ⁠agosto si se combinan ambos casos o si se tratan como dos casos ​independientes", afirmó el portavoz de la NFF. La FIFA aún no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

(Editado en español por Carlos Serrano)