El compromiso de Trump sobre la energía para centros de datos en EEUU suscita escepticismo

Vista aérea con dron del sistema de refrigeración en el techo del centro de datos de Digital Realty en Oakland, California, EEUU

Por Jacob Bogage, Jarrett Renshaw ​y Tim McLaughlin

WASHINGTON, 24 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves un compromiso no vinculante por parte de los productores de energía ‌y los centros de datos estadounidenses ‌para financiar o construir infraestructuras energéticas que satisfagan las enormes necesidades de energía relacionadas con la inteligencia artificial, al tiempo que protejan a los consumidores de los elevados costos de la electricidad.

Sin embargo, las asociaciones de defensa de los consumidores y otros críticos del Gobierno han tachado este compromiso de promesa vacía para los consumidores, mientras Trump intenta encontrar un equilibrio entre su apoyo a los centros de datos, grandes consumidores de ​energía, y el descontento ⁠público por el aumento de las facturas de luz.

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Trump ha estado impulsando una expansión ‌agresiva de las infraestructuras relacionadas con la IA, como parte de ⁠una agenda económica que incluye ganar la carrera de ⁠la IA frente a China.

Sin embargo, la demanda que los centros de datos ejercen sobre unas líneas de transmisión sobrecargadas, agravada por la escasez de mano de obra en ⁠el sector eléctrico y el cierre de centrales, ha convertido el aumento de ​los costos energéticos en un tema candente para los votantes de ‌cara a las elecciones de mitad de ‌legislatura de noviembre.

"En el marco de este plan pionero, las mayores empresas tecnológicas ⁠de Estados Unidos se han comprometido formalmente a financiar o construir toda la infraestructura energética necesaria para satisfacer la demanda que están imponiendo a la red eléctrica", dijo Trump en un acto de la Agencia de Protección Medioambiental al que asistieron gobernadores republicanos, ​directores ejecutivos del ‌sector eléctrico y promotores de centros de datos.

"Así que van a financiar todas esas necesidades eléctricas, y nosotros les concedemos el derecho a construir sus propias centrales eléctricas".

Se prevé que los precios medios anuales de la electricidad residencial aumenten un 5,1% en 2026 y un 2,4% en 2027, sin tener ⁠en cuenta la inflación, según la Administración de Información Energética.

Las reuniones comunitarias en muchos estados se han prolongado hasta altas horas de la madrugada, mientras los residentes se oponen a la construcción de centros de datos que consideran ruidosos, perjudiciales para el medio ambiente y un factor que contribuye al aumento de las facturas de electricidad.

La opinión de Trump fue más positiva.

"Hay comunidades que realmente quieren los centros de datos y, francamente, esas son las comunidades inteligentes", ‌afirmó.

Los críticos, por su parte, han cuestionado si este compromiso voluntario evitará el aumento de las facturas a medida que se acelere la demanda energética de la IA. Jesse Lee, asesor del grupo de defensa Climate Power, criticó la falta de mecanismos de cumplimiento del compromiso, calificándolo de "promesa de meñique".

"En lugar de permitir la incorporación a la red de energía ‌limpia, asequible y escalable, Trump ha presionado activamente a las empresas tecnológicas para que alimenten sus centros de datos con combustibles fósiles, lo que aumentará los costos de los servicios públicos y ‌expondrá a los estadounidenses ⁠a contaminantes tóxicos", señaló Lee.

Josh Levi, presidente de la Data Center Coalition, defendió al sector, que, según él, da servicio a servicios esenciales ​como las consultas de telesalud, las aulas digitales, los sistemas bancarios seguros y las redes de control del tráfico aéreo.

Con información de Reuters