China inicia dos días de maniobras con fuego real en el estrecho de Taiwán

Imagen de archivo de varias personas pasando junto a una pantalla gigante que muestra imágenes de las maniobras militares de China en torno a Taiwán, en Pekín (China).

​China inició el jueves dos días de maniobras con fuego real en algunas zonas ‌del estrecho de ‌Taiwán, cerca de las costas de su provincia de Fujian, al sureste del país.

La noticia se produce un día después de las conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores chino, ​Wang Yi, ⁠sobre diversos asuntos, entre ellos el de ‌Taiwán, un territorio de gobierno democrático que ⁠China reclama como propio.

Los ⁠ejercicios se llevarán a cabo cada día de 6:00 a 18:00 (de las 2200 GMT a las 1000 ⁠GMT) en los alrededores de la ​isla de Dongshan, fronteriza con la ‌provincia de Guangdong, según ‌informaron las autoridades marítimas en un comunicado.

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El Ministerio ⁠de Relaciones Exteriores de Taiwán condenó las acciones de China y pidió a Pekín que actúe con "autocontrol racional" y "cese de inmediato sus ​provocaciones ‌militares y sus intrusiones en la zona gris".

"China ha hecho caso omiso de las aspiraciones compartidas por la comunidad internacional en materia de seguridad regional, recurriendo de ⁠nuevo de forma unilateral a la fuerza militar para amenazar las aguas que rodean el estrecho de Taiwán, lo que genera tensiones regionales y confirma una vez más su carácter de alborotador", afirmó la Cancillería isleña en un comunicado.

China llevó a cabo ‌en diciembre sus maniobras militares más extensas en torno a Taiwán, después de que Estados Unidos anunciara un paquete de armas por un valor récord de 11.100 millones de dólares para la ‌isla, cuyo Gobierno rechaza la reivindicación de soberanía china.

Durante las diez horas que duraron los ejercicios con ‌fuego real, el ⁠Mando del Teatro de Operaciones del Este de China lanzó cohetes hacia ​las aguas situadas al norte y al sur de Taiwán.

Con información de Reuters