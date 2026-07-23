Advierten por riesgo de sarampión tras el regreso de hinchas del Mundial a la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado epidemiológico en el que advierte sobre el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado epidemiológico en el que advierte sobre el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina. Lo hizo en el contexto del regreso de viajeros que asistieron al Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Advirtieron que la enfermedad evidencia un aumento sostenido lo que genera riesgo de un brote en el país. Instaron a la población a completar los esquemas de vacunación para evitar que la Argentina pierda el estatus de país libre de la infección.

Según el documento oficial, “la situación epidemiológica del sarampión en la Región de las Américas evidencia un incremento sostenido del riesgo de reintroducción del virus en países que han logrado interrumpir su transmisión endémica”. En ese sentido, la cartera sanitaria explicó que la circulación activa en diversos territorios y la ocurrencia de brotes de gran magnitud constituyen factores que aumentan la posibilidad de importación de casos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también alertó sobre las brechas en la inmunidad de la población y la urgencia de reforzar la detección y la contención temprana de nuevos casos. En el plano nacional, el Ministerio subrayó que “el riesgo de reintroducción debido a la situación externa se combina con factores internos que incrementan la vulnerabilidad frente a una eventual introducción viral”.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado epidemiológico en el que advierte sobre el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina.

Entre esos factores, se mencionan las coberturas de vacunación inferiores a las metas recomendadas, la acumulación de personas susceptibles y las brechas en algunos indicadores de vigilancia epidemiológica. Por ello, la articulación entre los distintos niveles de salud y la detección oportuna de casos sospechosos aparecen como ejes centrales para mantener el estatus de país libre de sarampión. El comunicado enfatizó la importancia de investigar, controlar focos y realizar un seguimiento exhaustivo de los contactos de casos sospechosos.

Qué es el sarampión: los síntomas y causas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de todas las edades. Sus síntomas incluyen fiebre, secreción nasal, conjuntivitis y tos, seguidos por las manchas de Koplik en la mucosa oral.

Posteriormente, aparece una erupción cutánea que progresa desde la cabeza hacia el resto del cuerpo y suele desaparecer en dos a tres días, salvo complicaciones. La infección puede generar complicaciones graves en hasta un 30% de los casos, como neumonía viral primaria, neumonía bacteriana secundaria y secuelas neurológicas severas.

La transmisión ocurre por vía aérea, a través de secreciones respiratorias y aerosoles expulsados al toser, estornudar o hablar. Cada infectado puede contagiar hasta a 18 personas. Dado que no existe tratamiento antiviral específico, la vacunación constituye la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y su propagación.

La importancia de la vacunación

Durante 2025 y 2026, la región experimentó un aumento significativo de casos, lo que incrementa la posibilidad de importación del virus a países como Argentina. Frente a este escenario, el Ministerio resolvió adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral al período entre los 15 y 18 meses de vida, en lugar de aplicarla al ingreso escolar. Esta medida se aplica a quienes hayan nacido a partir del 1° de julio de 2024, con el objetivo de alcanzar el esquema completo a edades más tempranas.

Para el personal de salud, se exige acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicadas luego del primer año de vida o contar con serología IgG positiva. En cuanto a los viajeros, se recomienda que los menores de 12 meses reciban una “dosis cero” adicional de vacuna doble o triple viral, mientras que desde los 12 meses deben acreditar la primera dosis regular.

El Ministerio insiste en completar el esquema de vacunación al menos quince días antes de viajar. Además, ante fiebre de 38°C o más y sarpullido durante el viaje o hasta treinta días después del regreso, se aconseja acudir de inmediato a una consulta médica, informar el antecedente de viaje y evitar lugares públicos. La comunicación oficial destacó la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, verificar y completar esquemas de vacunación y promover la consulta temprana ante síntomas compatibles, para evitar la pérdida del estatus de país libre de sarampión.