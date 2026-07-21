En un movimiento que busca consolidar un bloque de resistencia frente al programa económico del gobierno de Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adhirió a la jornada de protesta convocada originalmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este miércoles 22 de julio. La decisión de la entidad conducida por Rodolfo Aguiar no solo robustece la convocatoria, sino que sella una unidad de acción con las dos vertientes de la CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lo que evidencia un cierre de filas casi total en el arco sindical y social.

La movilización, que tendrá su epicentro a las 15 horas frente al Congreso de la Nación, se presenta bajo la consigna de “defender la seguridad social como un derecho inalienable”. El foco principal está puesto en la situación crítica que atraviesan los jubilados, quienes, según denuncian las organizaciones, representan el sector más castigado por la licuación de haberes y el ajuste fiscal que impulsa la administración de La Libertad Avanza (LLA).

Un plan de lucha que escala ante la asfixia económica

Desde ATE, el diagnóstico sobre la gestión de Milei es lapidario. Aguiar, secretario general del gremio, fue contundente al señalar que la tregua social que pudo haber brindado el calendario deportivo se terminó. “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo”, afirmó, con dureza, el dirigente estatal.

El reclamo gremial se sustenta en datos alarmantes proporcionados por la Defensoría de la Tercera Edad. Mientras que la jubilación mínima actual se ubica en $411.989, la Canasta Básica de los Jubilados —que incluye vivienda y medicamentos— ya asciende a $1.824.682. Esta brecha de más de un millón de pesos es la que motiva la exigencia de un aumento inmediato de haberes y la restitución de la cobertura total de medicamentos gratuitos. Según Aguiar, “hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer”.

Para las centrales obreras, esta marcha no es un hecho aislado, sino el eslabón inicial de un "plan de lucha escalonado". La falta de canales de diálogo con la Casa Rosada y la profundidad de las reformas por decreto empujaron al sindicalismo a considerar seriamente la convocatoria a un nuevo paro general, una alternativa que ya se admite abiertamente en las mesas de conducción.

Por lo pronto, el conflicto promete extenderse: ATE ya anunció que volverá a las calles el próximo 7 de agosto en la tradicional marcha de San Cayetano, bajo el reclamo de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo". Ante un Ejecutivo que parece inflexible en su hoja de ruta fiscal, el sindicalismo decidió que la única respuesta posible es la confrontación directa en el esfera pública.