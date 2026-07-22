Cada vez más barcos cambian de rumbo en el mar Rojo tras amenazas de los hutíes, muestran datos

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de carga navega en aguas saudíes cerca del puerto de Dammam en Dammam

Cuatro ​petroleros cambiaron de rumbo el miércoles en el mar Rojo, y dos de ellos indicaron que su nuevo destino era el canal de Suez, después de que la milicia hutí de Yemen advirtió ‌a los buques que evitaran navegar hacia los ‌puertos de Arabia Saudita, mostraron los datos de seguimiento de buques.

Los hutíes, alineados con Irán, declararon el lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente contra Estados Unidos en su guerra con Irán y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del Golfo.

"La amenaza de acciones hostiles de los hutíes contra Arabia Saudita... ha comenzado a tener un efecto general en la actividad de los petroleros", señaló la correduría marítima Clarksons en una nota.

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"Hay informes de varios petroleros, que habían ​cargado en el puerto saudita ⁠de Yanbu, en el mar Rojo, que han cambiado de rumbo hacia el canal de Suez en lugar ‌de navegar hacia el sur, en dirección al estrecho de Bab el-Mandeb, mientras que ⁠otros mantienen sus posiciones a la espera de nuevas instrucciones".

MAYOR RIESGO ⁠DE ATAQUES

Los buques vinculados a Israel, Estados Unidos o Arabia Saudita corren un mayor riesgo de ser atacados por los hutíes y se les recomienda evitar las travesías por el mar Rojo y el golfo de Adén ⁠hasta que disminuya el nivel de amenaza, según indicó el miércoles la fuerza naval "Aspides" de la ​Unión Europea en un aviso al que ha tenido acceso Reuters.

Cualquier buque que ‌haya hecho escala recientemente en puertos saudíes, o haya ‌cargado o descargado mercancía en ellos, debería "reducir su huella electrónica minimizando las transmisiones del AIS (sistema de identificación ⁠automática) y limitando cualquier información digital de acceso público que pudiera facilitar su localización como objetivo", señalaba el aviso.

Los cuatro petroleros cambiaron de rumbo; dos de ellos indicaron como destino aguas abiertas del mar Rojo, según los datos de seguimiento de buques de LSEG y MarineTraffic, así como el análisis del grupo británico de gestión ​de riesgos marítimos ‌Vanguard.

Un quinto buque —un transportador de vehículos llamado Liu Jiang Kou— parece haber dado media vuelta en el golfo de Adén el miércoles tras indicar el puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo, como su próximo destino, mostraron los datos de navegación. El gestor del buque, el grupo chino COSCO Shipping, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tres petroleros cargados con crudo ⁠saudita con destino a China y la India dieron media vuelta en el mar Rojo el martes, dirigiéndose hacia el canal de Suez en lugar de aventurarse por la costa yemení. Uno de estos petroleros era el Xin Long Yang, gestionado por COSCO.

ALTERNATIVA FUNDAMENTAL AL ESTRECHO DE ORMUZ

El cierre de la puerta de entrada sur del mar Rojo eliminaría una alternativa fundamental al estrecho de Ormuz para Arabia Saudita y aumentaría los temores de escasez.

"Este embargo (de los hutíes) plantea serias dudas sobre la viabilidad de las rutas hacia el este desde el puerto saudí de Yanbu —el punto de salida ‌de su oleoducto este-oeste—", señaló la correduría marítima Braemar en una nota separada.

Según los datos de seguimiento de buques, el miércoles aún se podían ver varios petroleros cerca del fondeadero de Yanbu.

El tráfico en el mar Rojo no se ha recuperado por completo desde que comenzaron los ataques hutíes frente a la costa de Yemen en noviembre de 2023, en lo que el grupo calificó como un acto de solidaridad con los palestinos en la guerra de ‌Gaza.

Los ataques del grupo contra buques mercantes no terminaron hasta el alto el fuego en Gaza del pasado mes de octubre.

Los hutíes advirtieron a las compañías navieras que no cargaran ni descargaran mercancías en los puertos de Arabia Saudita, so ‌pena de convertirse en objetivos. ⁠Por su parte, fuentes de seguridad marítima afirmaron haber recibido grabaciones de distintas advertencias de los hutíes dirigidas a buques en el mar Rojo desde el lunes.

"Advierten a todos los ​buques que tengan intención de dirigirse a puertos sauditas de que serán objetivos fáciles", afirmó una fuente del sector naviero que recibe información actualizada de un buque que se encuentra en el mar Rojo.

Con información de Reuters