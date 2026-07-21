Pablo Giralt decidió contar lo que sabe sobre las "teorías" de la final perdida ante España: "Lo que se dice"

Pablo Giralt habló en sus redes tras la final que Argentina perdió contra España y fue tajante sobre las teorías conspirativas.

El cierre del Mundial dejó una herida abierta en los hinchas tras la derrota de la Selección Argentina ante España. En medio del dolor por la final perdida, en las redes sociales no tardaron en armarse todo tipo de especulaciones y sospechas. Ante este panorama, Pablo Giralt decidió romper el silencio y contar todo lo que sabe sobre las "teorías conspirativas" que circularon en las últimas horas.

A través de un descargo en su cuenta de Instagram, previo a subirse al avión para pegar la vuelta al país y retomar las transmisiones del campeonato local, el periodista fue al hueso. "Más allá de todas las teorías conspirativas y demás, Argentina perdió con un rival que fue superior", sentenció de entrada, buscando desactivar cualquier polémica sin fundamentos.

En ese sentido, Giralt se plantó contra los rumores que corrieron como reguero de pólvora en el mundo digital: "Con respecto a lo demás, yo no creo nada de lo que se dice, me parece todo bastante ridículo. El resto me parecen fábulas", disparó sin vueltas, dejando en claro que para él la única verdad estuvo dentro de la cancha.

A pesar de la tristeza por el resultado, el conductor eligió valorar el camino recorrido por el plantel y el cuerpo técnico. "Eso no borra lo que hicieron estos muchachos durante todo el mundial. Fue una épica total, jugaron con un corazón que nos hace sentir orgullosos de ser argentinos", expresó con emoción.

Además, aprovechó para rendirse ante el capitán y el DT: "Me quedo con que Leo (Messi) es el más grande de la historia, y ojalá lo tengamos mucho tiempo más. Me quedo con Scaloni, que es un fenómeno: un tipo sensible, empático, cercano, maravilloso".

El agradecimiento de Pablo Giralt en su mejor momento profesional

El relator no ocultó su emoción al hacer un balance del lugar que ocupa hoy en los medios masivos, pasando por su labor en Telefe, DSports, TNT Sports y Torneos. "Cuando empecé mi carrera de joven relatando básquet en Venado Tuerto, por el año noventa y pico, jamás imaginé tener esta carrera, jamás", confesó.

Por último, el periodista le dedicó el presente a sus seres queridos y al público que lo banca en cada transmisión. "Estoy en el mejor momento de mi carrera, con lo que soñé y por lo que luché. Estoy agradecido, muy agradecido. Sin ustedes y su amor, nada de esto sería posible", cerró antes de armar las valijas para regresar a Buenos Aires.