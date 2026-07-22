El Pollo Vignolo dijo toda la verdad sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (ESPN).

Sebastián "Pollo" Vignolo volvió al país y reveló toda la verdad acerca de lo que sucedió en la final del Mundial 2026, entre la Selección Argentina y España. El conductor de ESPN F90 en la televisión opinó sobre la definición de la Copa del Mundo y las teorías conspirativas, que indican que la "Albiceleste" le "entregó" el partido al rival para evitar la dura sanción de la FIFA de Gianni Infantino por la bandera de las Islas Malvinas en la semifinal contra Inglaterra.

El relator de 51 años, que trabajó en el lugar de los hechos para Disney+, realizó su editorial habitual de la apertura en vivo del programa del miércoles 22 de julio. Como parte del monólogo de casi 15 minutos, el cordobés opinó que las cuestiones extradeportivas no tuvieron nada que ver en la derrota, minimizó la extraña arenga de Lionel Messi y simplemente expresó que el rival "fue mejor y ganó bien".

El Pollo Vignolo dijo toda la verdad sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (ESPN).

El Pollo Vignolo echó por tierra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026: "Una fábula"

En la presentación de ESPN F90, el periodista deportivo comentó: "¿Qué pasó con España? Yo sé lo que pasó, que España nos ganó bien, que jugó mejor. Lo que pasa es que hay una generación que está tan desacostumbrada a perder, en la cual puedo meter incluso a mis hijos porque este Seleccionado nos acostumbró a ganar bien, que cuando nos toca perder...".

Incluso, "Seba" resaltó que "por eso, el mensaje del cuerpo técnico y de los futbolistas cuando hablaron es fantástico". "Dicen ´perdimos, perdimos´. Ni siquiera se engancharon en la excusa de decir que Argentina jugó contra España con lo que le quedaba, después de haber ganado aquel partido contra Inglaterra. Y España jugó muy bien, mejor que nosotros, llegó mejor desde lo físico y lo mental y nos ganó", consideró al aire.

Al mismo tiempo, el "Pollo" Vignolo opinó que la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se trató de "un partido que vino mal pisado, mal parido, con lesiones". Igualmente, aclaró: "Yo tenía la certeza de que si lo llevábamos a los penales lo podíamos ganar, porque (Emiliano) Dibu Martínez estaba como el mejor arquero del mundo... Y se nos escapó".

Acerca de la semifinal que la "Roja" jugó el martes previo y la "Albiceleste" el miércoles, dijo: "Después, puedo poner en la bolsa que tuvieron un día más de descanso, creo que la FIFA debería revisarlo, pero ni siquiera me engancho con eso. Pero son 24 horas de diferencia...". "Ahora, en el fútbol también te pasa esto, que podés jugar una final del mundo, y hay que jugarla después de haber jugado la anterior. Me parece muy injusto que se le quite al equipo argentino el mérito que hizo en este Mundial, que fue magnífico. Todo lo bueno y lo malo, Argentina se lo fabricó y salió del lío", profundizó.

Con respecto a la arenga del capitán, que pidió "olvidarse de todo y jugar", Vignolo destacó que "aquí no hay nada más, en Messi estaba la tristeza de perder porque es un genio y por lo que representaba su último Mundial. Porque no va a haber otro igual. La angustia de los argentinos por la derrota, aunque nunca nadie les va a reclamar nada porque seguirán siendo héroes siempre". "Yo a este equipo lo recuerdo no por haber perdido la final, sino por haberle ganado a Inglaterra", valoró el relator.

Por último, el "Pollo" fue contundente: "Se engancharon con lo de la arenga de Messi... Lo de Messi no fue una arenga, si estaban las cámaras. La arenga fue antes de eso, en el vestuario. Eso era la salida después para la cancha. En un mundo en el que nos están filmando todo el tiempo, ¿ustedes creen que se van a poner a hablar ahí de alguna situación? Una cosa que es una fábula". Y cerró con un palazo para los anti Argentina: "Lo que da rabia también en el exterior es que este equipo gane siempre o llegue siempre a la final. Qué se yo, algo tendremos. Nosotros tenemos dos remeras: la celeste y blanca o la azul. No encontré a muchos argentinos comprando las de otras Selecciones".