De cuánto es la jubilación máxima de ANSES en agosto 2026

Haberes jubilados ANSES con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto un aumento del 1,9% sobre las jubilaciones y pensiones, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio alcanzó ese porcentaje.

La actualización responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes previsionales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses antes. En ese marco, también se incrementará la jubilación máxima que paga el organismo.

Cuánto aumentan los haberes máximos jubilados

De cuánto será la jubilación máxima en agosto de 2026

Con el aumento del 1,9%, la jubilación máxima de ANSES ascenderá a $2.823.588,96 brutos a partir de agosto. Este monto corresponde al haber previsional más alto del sistema y se acreditará automáticamente en las cuentas de los beneficiarios, sin necesidad de realizar ningún trámite.

A diferencia de quienes perciben la jubilación mínima, los titulares del haber máximo no cobran el bono extraordinario de hasta $70.000, ya que ese refuerzo está destinado únicamente a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la máxima

El calendario de pagos para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Cuánto aumentan las jubilaciones ANSES

Cómo quedan las demás prestaciones

El incremento del 1,9% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales de ANSES. Los montos estimados para agosto son:

Jubilación mínima: $419.817,13.

$419.817,13. Jubilación mínima con bono: $489.817,13.

$489.817,13. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70.

$335.853,70. PUAM con bono: $405.853,70.

$405.853,70. Pensiones No Contributivas (PNC): $293.872,99.

$293.872,99. PNC con bono: $363.872,99.

En todos los casos, el bono extraordinario de $70.000 solo alcanza a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno.

Por qué aumentan las jubilaciones en agosto

La suba se determinó a partir de la inflación de junio, que el INDEC ubicó en 1,9%, el registro mensual más bajo desde agosto de 2025. De acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, ese porcentaje se traslada de forma automática a las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES dos meses después de conocerse el dato de inflación, por lo que comenzará a regir con los haberes de agosto.