Hay una mascarilla casera que podés hacer en casa para controlar el frizz y las puntas abiertas. Es normal que en días de humedad el cabello se vea mucho más inflado, indomable y con frizz que de costumbre. Afortunadamente, hay muchas mascarillas que podés hacer en casa para controlar este problema.
Esta mascarilla no se prepara con muchos ingredientes naturales, ya que vas a necesitar una mascarilla y un aceite capilar. Sin embargo, se le agrega un ingrediente estrella que es el hielo, capaz de moldear la fibra capilar y dejar el cabello mucho más controlado y sin frizz.
"Quitar el frizz en el cabello es demasiado sencillo y la verdad es que así te deja el cabello súper suavecito. Y lo único que vamos a necesitar es un recipiente grande, una bolsa de plástico (sin agujeros preferentemente), una mascarilla para el cabello, un aceite capilar y hielos", cuenta Candy Dulce, creadora de contenido beauty.
Cómo hacer una mascarilla antifrizz para el cabello
Ingredientes
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Un recipiente grande.
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Una bolsa, preferentemente sin ningún agujero ni abertura.
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Una mascarilla para el cabello.
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Un aceite capilar.
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Hielos.
Preparación
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Verté un poco de aceite en el recipiente junto con al menos tres cucharaditas de tu mascarilla de cabello preferida. Agregá un poquito de agua.
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Revolvé con mucho cuidado. Tu cabello tiene que estar húmedo y desenredado, es ideal hacer este procedimiento después de bañarte.
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Dividí tu pelo en dos partes y meté una de las secciones en la bolsa. Frotá muy cuidadosamente y dejalo así de dos a tres minutos por sección.
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Vacía el bowl y llenalo de agua fría con hielo. Enjuagá tu cabello ahí. Este paso es clave para que no te quede duro y grasoso.
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Lo recomendable es hacer una o dos veces por semana para mejores resultados.
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¡Listo!
Por qué este truco con hielo funciona tan bien
El secreto de este truco está en la combinación de hidratación y frío. Mientras que la mascarilla y el aceite capilar aportan nutrientes, suavidad y humectación a la fibra capilar, el agua helada ayuda a sellar la cutícula del cabello. Cuando las cutículas permanecen abiertas, el pelo suele absorber más humedad del ambiente, lo que favorece la aparición de frizz y un aspecto más esponjado.
Al sellarlas, el cabello luce más brillante, suave y disciplinado. Además, el hielo contribuye a que la superficie capilar quede más uniforme, reduciendo el aspecto de las puntas resecas y mejorando la textura general del pelo. Aunque no puede reparar las puntas abiertas de forma permanente, ya que la única solución definitiva para ellas es el corte, ayuda a que se vean más prolijas y menos evidentes.