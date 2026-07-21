Chau frizz y puntas abiertas: la mascarilla casera con hielo para proteger el pelo de la humedad.

Hay una mascarilla casera que podés hacer en casa para controlar el frizz y las puntas abiertas. Es normal que en días de humedad el cabello se vea mucho más inflado, indomable y con frizz que de costumbre. Afortunadamente, hay muchas mascarillas que podés hacer en casa para controlar este problema.

Esta mascarilla no se prepara con muchos ingredientes naturales, ya que vas a necesitar una mascarilla y un aceite capilar. Sin embargo, se le agrega un ingrediente estrella que es el hielo, capaz de moldear la fibra capilar y dejar el cabello mucho más controlado y sin frizz.

"Quitar el frizz en el cabello es demasiado sencillo y la verdad es que así te deja el cabello súper suavecito. Y lo único que vamos a necesitar es un recipiente grande, una bolsa de plástico (sin agujeros preferentemente), una mascarilla para el cabello, un aceite capilar y hielos", cuenta Candy Dulce, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer una mascarilla antifrizz para el cabello

Ingredientes

Un recipiente grande.

Una bolsa, preferentemente sin ningún agujero ni abertura.

Una mascarilla para el cabello.

Un aceite capilar.

Hielos.

Preparación

Verté un poco de aceite en el recipiente junto con al menos tres cucharaditas de tu mascarilla de cabello preferida. Agregá un poquito de agua. Revolvé con mucho cuidado. Tu cabello tiene que estar húmedo y desenredado, es ideal hacer este procedimiento después de bañarte. Dividí tu pelo en dos partes y meté una de las secciones en la bolsa. Frotá muy cuidadosamente y dejalo así de dos a tres minutos por sección. Vacía el bowl y llenalo de agua fría con hielo. Enjuagá tu cabello ahí. Este paso es clave para que no te quede duro y grasoso. Lo recomendable es hacer una o dos veces por semana para mejores resultados. ¡Listo!

Por qué este truco con hielo funciona tan bien

El secreto de este truco está en la combinación de hidratación y frío. Mientras que la mascarilla y el aceite capilar aportan nutrientes, suavidad y humectación a la fibra capilar, el agua helada ayuda a sellar la cutícula del cabello. Cuando las cutículas permanecen abiertas, el pelo suele absorber más humedad del ambiente, lo que favorece la aparición de frizz y un aspecto más esponjado.

Al sellarlas, el cabello luce más brillante, suave y disciplinado. Además, el hielo contribuye a que la superficie capilar quede más uniforme, reduciendo el aspecto de las puntas resecas y mejorando la textura general del pelo. Aunque no puede reparar las puntas abiertas de forma permanente, ya que la única solución definitiva para ellas es el corte, ayuda a que se vean más prolijas y menos evidentes.