Inter Miami oficializa la llegada de brasileño Casemiro

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol: Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil contra Noruega

​Inter Miami anunció oficialmente el miércoles la llegada del centrocampista brasileño Casemiro ‌por una ‌temporada, con una opción hasta junio de 2029.

Casemiro viene de jugar el Mundial con Brasil, donde el equipo quedó eliminado en octavos de final ante Noruega.

"Lo que más me motiva, y ​creo que ⁠esto es algo que compartimos todos ‌los jugadores, es ganar ⁠y seguir creciendo. El ⁠proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para ⁠que yo estuviera aquí, significa ​muchísimo para mí", dijo ‌Casemiro en un comunicado ‌en la web del club.

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El brasileño ⁠viene de pasar tres temporadas en el Manchester United inglés. Antes jugó ocho años en el Real ​Madrid, donde ‌ganó cinco ediciones de la Champions League, tres Supercopas de la UEFA, tres Mundiales de Clubes, tres coronas de LaLiga, una ⁠Copa del Rey y tres Supercopas de España.

"Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado ‌durante mucho tiempo", dijo David Beckham, copropietario del club.

"Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria ‌con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido ‌hacer de ⁠Miami su nuevo hogar", agregó.

Con Brasil, el jugador de 34 ​años conquistó la Copa América 2019 y disputó los últimos tres Mundiales.

(Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)