Palazo del Pollo Vignolo a Uruguay por las estrellas tras la final del Mundial 2026: "Cuentan"

El palazo inesperado del Pollo Vignolo a Uruguay tras la final del Mundial 2026.

Sebastián "Pollo" Vignolo le tiró un palazo inesperado a Uruguay, apenas terminada la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El relator de 51 años realizó un fuerte descargo en Disney+, la señal de streaming de ESPN, una vez consumada la derrota de la "Albiceleste" frente a la "Roja" en Nueva Jersey (Estados Unidos).

Con mucha bronca por la caída de la "Scaloneta" pero con la frente en alto por el sacrificio de los futbolistas hasta el último segundo del partido, el conductor aprovechó para liquidar a la "Celeste" pero sin mencionarla. La eterna discusión es que Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta, pero la FIFA le reconoce solamente dos Copas del Mundo obtenidas: la de 1930 como local y la de Brasil 1950.

"En este mundo de contar estrellas permanente, donde algunos cuentan las que no les corresponden, el partido contra Inglaterra es una estrella", disparó el "Pollo" Vignolo. La mención fue por la semifinal del reciente torneo, en el que el cuadro de Lionel Scaloni dio vuelta el resultado en la semifinal y se impuso al elenco británico por 2-1 sobre la hora.

¿Por qué Uruguay tiene 4 estrellas en su camiseta, pero la FIFA le reconoce sólo dos?

Desde el país vecino siempre sostuvieron que los trofeos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 deben sumarse a la lista, ya que era la máxima competición del fútbol que existía en aquella época, en la que todavía no había Mundiales. Como las Copas del Mundo comenzaron recién en 1930, la "Celeste" interpreta por su lado que las citas olímpicas deben ser consideradas como Mundiales. No obstante, en reiteradas ocasiones, la FIFA de Gianni Infantino le dejó en claro que sólo son válidas las conquistas de 1930 como local y la del memorable "Maracanazo" de 1950 ante el anfitrión en Río de Janeiro, Brasil.

Los campeones de cada Mundial de la FIFA en la historia (foto: FIFA).

Desde la empresa PUMA, que vistió a Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022, notificaron en 2021 a la AUF que, por pedido de la FIFA, debían quitar dos de las cuatro estrellas que vienen acompañando al escudo nacional. No obstante, los "charrúas" hicieron caso omiso y dejaron las cuatro en la remera hasta el momento. Por ahora, la entidad madre no sancionó oficialmente a los "charrúas" ni piensa hacerlo en el corto plazo.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales de Selecciones de la FIFA