El 11 ideal de la FIFA en el Mundial 2026, con Lionel Messi y otro argentino

El 11 ideal de la FIFA en el Mundial 2026, con Messi (foto: FIFA).

La FIFA publicó el once ideal del Mundial 2026 y allí aparecen dos jugadores de la Selección Argentina. A pesar de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió la final por 1-0 frente a España en la prórroga, Lionel Messi y Lisandro Martínez formaron parte de la mejor alineación posible de la reciente Copa del Mundo en Norteamérica.

Además, aparecen tres futbolistas del campeón, uno de Cabo Verde, tres de Francia, uno de Inglaterra y uno de Noruega. La alineación la conformaron entonces Vozinha; Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella; Rodri, Jude Bellingham; Michael Olise, Lionel Messi, Kylian Mbappé; y Erling Haaland.

El 11 ideal de la FIFA en el Mundial 2026, con Messi (foto: FIFA).

Los premios de la FIFA en el Mundial 2026

Balón de Oro al Mejor Jugador - Rodrigo Hernández (España).

Bota de Oro al Goleador - Kyllian Mbappé con 10 goles (Francia).

Guante de Oro al Mejor Arquero - Unai Simón (España).

Mejor Jugador Joven - Pau Cubarsí (España).

El Mundial 2030, casi un hecho que pasará de 48 a 64 Selecciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió que "sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica...”. Incluso, consideró que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". El titular de la FIFA sentenció que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030 porque será local

Este país será sede de uno de los partidos de la fase de grupos, celebratorios por los 100 años de la primera Copa del Mundo. La misma se disputó en Uruguay y el local derrotó precisamente a la "Albiceleste" por 4-2 en la final. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero sólo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Más allá de la cuestión logística de jugar un partido en casa, los fundamentos del organismo internacional destacan el peso histórico de nuestro fútbol. La FIFA reconoció formalmente el rol protagónico que tuvo la Selección Argentina en la construcción del torneo desde sus orígenes: formó parte del selecto grupo de participantes pioneros en 1930 y además disputó la gran final de aquel certamen fundacional frente al conjunto uruguayo. Desde 1978 que nuestro país no albergaba un encuentro de la máxima cita, cuando se consagró campeón frente a Holanda en la prórroga por 3-1 en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.