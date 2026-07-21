Los 12 nominados al Mejor Gol del Mundial 2026: cuántos hay de la Selección Argentina y cuáles son

Lionel Messi, una de las figuras del Mundial

Con el Mundial 2026 ya finalizado y España consagrada campeona tras vencer a la Argentina en la final, la FIFA comenzó a definir otra de las grandes distinciones que deja cada Copa del Mundo. Como ocurre en cada edición, el organismo abrió la votación para elegir el mejor gol del torneo entre una selección de las anotaciones más destacadas de la competencia.

La lista reúne doce tantos convertidos a lo largo del certamen y combina definiciones de gran calidad técnica, jugadas individuales y remates de larga distancia. Entre los candidatos aparecen dos futbolistas argentinos, que representan a la Albiceleste en una nómina dominada por figuras internacionales y que ya puede ser votada por los fanáticos a través del sitio oficial de la FIFA.

Los 12 goles nominados por la FIFA

La FIFA seleccionó las siguientes conquistas para competir por el premio al Mejor Gol del Mundial 2026:

Lionel Messi (Argentina) vs. Argelia.

Julián Álvarez (Argentina) vs. Suiza.

Kylian Mbappé (Francia).

Erling Haaland (Noruega).

Jude Bellingham (Inglaterra).

Ferran Torres (España).

Wilson Isidor (Haití) vs. Marruecos.

Salem Al-Dawsari (Arabia Saudita).

Johan Bakayoko (Bélgica).

Takefusa Kubo (Japón).

Christian Pulisic (Estados Unidos).

Brahim Díaz (Marruecos).

La elección del ganador quedará exclusivamente en manos de los fanáticos, que podrán votar por su gol favorito en la plataforma oficial de la FIFA. La votación permanecerá abierta hasta el 26 de julio y el tanto vencedor será anunciado al día siguiente. Para la Argentina, la doble presencia entre los nominados representa un nuevo reconocimiento al rendimiento ofensivo que mostró el seleccionado durante el Mundial, pese a haber finalizado como subcampeón tras la derrota frente a España en el encuentro decisivo.

Los dos goles argentinos que buscan quedarse con el premio

Julián Álvarez y un gol para el recuerdo.

Argentina cuenta con dos representantes entre los 12 goles nominados al Mejor Gol del Mundial 2026. Los elegidos fueron Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes dejaron dos de las jugadas más recordadas del recorrido de la Selección durante la Copa del Mundo.

El primer nominado es Lionel Messi por el gol convertido frente a Argelia en la fase de grupos. El capitán argentino recibió fuera del área y sacó un potente remate de media distancia que terminó en la red, una acción que rápidamente se volvió una de las imágenes más destacadas del torneo.

El segundo representante argentino es Julián Álvarez, gracias al gol marcado frente a Suiza en los cuartos de final. El delantero protagonizó una gran corrida individual antes de definir con un preciso remate al ángulo, una conquista decisiva que ayudó a la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a las semifinales.