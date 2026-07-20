El Chaqueño Palavecino emocionó de nuevo al folklore por lo que pasó en Santiago del Estero: "De corazón"

El Chaqueño Palavecino recibió una distinción en Santiago del Estero.

El Chaqueño Palavecino vivió una noche a pura emoción en suelo santiagueño y no dudó en volcar toda su gratitud en las redes sociales. El icónico cantor popular pasó con su show por la ciudad de Monte Quemado para formar parte de la 34° edición del Festival del Queso Copeño, y se llevó muchísimo más que el aplauso de la gente: las autoridades locales lo distinguieron oficialmente como Visitante Ilustre.

El homenaje conmovió profundamente al artista, quien viene recorriendo los escenarios del país desde hace décadas pero no deja de sorprenderse con las muestras de afecto. Tras bajarse del escenario, el Chaqueño usó sus cuentas oficiales para dejar un sentido mensaje de agradecimiento tanto para el público como para el Honorable Concejo Deliberante por el mimo a su extensa trayectoria.

En su posteo, el músico reflejó la energía que se vivió durante el festival y dejó en claro lo que significa este mimo al alma en esta etapa de su carrera: "Qué noche la de Monte Quemado en la 34° edición del Festival del Queso Copeño. Gracias de corazón a cada uno por el cariño y la entrega de siempre. Quiero agradecer especialmente al Honorable Concejo Deliberante por haberme declarado 'Visitante Ilustre de la Ciudad de Monte Quemado' y por este reconocimiento a mi trayectoria. Es un verdadero honor para este cantor".

Fiel a su estilo, el Chaqueño se despidió de sus seguidores con la promesa de seguir girando y levantando la bandera de la música tradicional: "¡Nos vemos pronto en el camino! ¡Salud y viva el folklore!". Un reconocimiento que demuestra, una vez más, que su vínculo con el norte argentino sigue más intacto que nunca.

Chaqueño Palavecino.

El sentido intercambio entre Luciano Pereyra y El Chaqueño Palavecino

El cantante El Chaqueño Palavecino difundió en sus plataformas digitales un fragmento de su presentación en el Movistar Arena correspondiente a la temporada 2024, marco en el cual celebró sus cuarenta años de trayectoria junto a figuras como Soledad Pastorutti, Los Nocheros y Abel Pintos.

El registro compartido destaca la participación de Luciano Pereyra, quien subió al escenario para interpretar a dúo Zamba de Balderrama, la clásica composición de Gustavo "Cuchi" Leguizamón y Manuel J. Castilla. La colaboración ante las localidades agotadas del recinto constituyó uno de los segmentos principales de la función.

Al publicar las imágenes, Palavecino expresó su agradecimiento hacia su colega y notificó que la versión en directo de la obra ya se encuentra disponible para su visualización en su canal oficial de YouTube. Por su parte, Pereyra respondió a la publicación manifestando el valor afectivo que representa dicho encuentro musical en su carrera.