Conmoción total: murió un reconocido periodista a los 50 años tras sufrir un infarto

Conmoción total: murió un reconocido periodista a los 50 años.

El periodista italiano Daniele Compatangelo murió a los 50 años tras sufrir un infarto en su casa. El corresponsal de La7 en Washington había construido una extensa trayectoria de 25 años en los medios y era reconocido por sus coberturas de la política estadounidense. Una de sus entrevistas más recordadas fue la que realizó a Donald Trump y que provocó repercusiones políticas en Italia por sus referencias a Giorgia Meloni.

Nacido en Savona y criado en Turín, Compatangelo desarrolló gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos, donde residía desde hacía varios años. Antes de convertirse en corresponsal de La7, trabajó para medios como Sky e Il Secolo XIX.

A lo largo de su trayectoria, cubrió ocho ediciones de los Juegos Olímpicos y participó en producciones periodísticas emitidas por cadenas como Rai, Mediaset y RSI. También se destacó por sus trabajos documentales y de investigación. Uno de sus proyectos más reconocidos fue The Los Angeles Breakdown, documental que recibió una mención de honor en los Southern California Journalism Awards en 2011.

Conmoción total: murió un reconocido periodista a los 50 años.

La entrevista a Donald Trump que generó polémica

Compatangelo alcanzó una particular notoriedad en Italia a partir de una entrevista que realizó a Donald Trump. Durante la conversación, el presidente estadounidense se refirió a su encuentro con Giorgia Meloni durante la cumbre celebrada en Evian. Las declaraciones generaron un intenso debate político en Italia y pusieron al periodista en el centro de la escena. La entrevista también fue considerada una muestra de su capacidad para acceder a figuras de primer nivel de la política internacional.

Compatangelo había realizado además numerosos análisis sobre las decisiones y la estrategia de Trump. En una de sus últimas interpretaciones, planteó que las críticas de Washington hacia Europa podían funcionar como una herramienta de presión para que sus aliados asumieran un mayor compromiso frente a la situación en Irán.