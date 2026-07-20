Valu Cervantes compartió una emotiva carta de amor para Enzo Fernández tras la derrota de la Selección Argentina.

Luego de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el estadio de Nueva York, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para los jugadores. En ese contexto, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, le dedicó una emotiva carta de amor al mediocampista.

Durante el encuentro de Argentina contra España, Enzo vivió una tarde complicada y terminó expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla. Tras el final del encuentro, Valu compartió un tierno mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

A través de sus redes sociales publicó varias imágenes de Enzo con la camiseta de la Selección Argentina, junto a postales familiares con sus hijos, y le dedicó unas palabras cargadas de amor, orgullo y admiración.

La carta de amor de Valu Cervantes a Enzo Fernández

Asimismo acompañó las tiernas postales con unas palabras cargadas de cariño: “Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejas todo en cada partido y cada vez que te pones esta camiseta”.

Luego continuó: “Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos”.

Además explicó: “Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amas. Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino”.

Finalmente señaló: “Vamos, Argentina. Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir”.