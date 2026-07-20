Cómo es el anillo de campeón que entregó la FIFA por primera vez tras el Mundial 2026

La Selección de España ganó el pasado domingo la final de la Copa del Mundo y la FIFA les entregó a los jugadores, por primera vez en la historia, anillos de campeón a cada uno de los futbolistas. Qué significado tienen y cómo son.

Así es el anillo de campeón que entregó la FIFA a España por ser el campeón del Mundial 2026

Más allá de recibir la Copa del Mundo, los 30 integrantes del plantel y el cuerpo técnico español obtuvieron un anillo tras ganar la final del Mundial 2026. El regalo se basa en una costumbre de otros torneos, como el de la NBA, la NFL y los Mundiales de béisbol, y es la primera vez que se otorga en un torneo de la FIFA.

En detalle, el anillo está hecho en oro macizo, estimado entre 14 y 18 quilates; la corona está compuesta por 36 zafiros azules engastados de manera compacta como fondo y la estructura está flanqueada por 89 diamantes de alta pureza en total.

El anillo tendrá la Copa del Mundo grabada en uno de sus laterales

La joya muestra al trofeo de la Copa del Mundo en el lateral izquierdo, en relieve tridimensional, mientras que la otra está adaptada con símbolos identitarios de La Roja. Además, en la parte externa el anillo lleva grabado el lema "Word Cup 2026 Champions-FIFA".

Cada pieza está enumerada individualmente y será ajustada a la medida de cada uno de sus dueños. Los ganadores y eventuales compradores recibirán un certificado de autenticidad junto al anillo.

¿Se podrá comprar el anillo que recibieron los jugadores?

En concreto, se fabricaron 2026 unidades y les dieron 30 al plantel de España, mientras que el resto quedaron a disposición de los hinchas para que puedan comprarlos de manera exclusiva.

Todavía el monto oficial se desconoce, pero se cree que cada uno podría rondar los 130.000 euros, un número similar al de los anillos que reciben los campeones de la NBA. El monto final podría cambiar si la FIFA decide conservar la tradición para los próximos mundiales o simplemente queda como un símbolo exclusivo de la edición 2026.