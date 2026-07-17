Copa del Mundo de la FIFA 2026: la réplica del trofeo de la Copa del Mundo se exhibe en un baúl de Louis Vuitton diseñado para trofeos

En una decisión histórica que rompe con décadas de protocolo ceremonial, la FIFA anunció que los jugadores del seleccionado que se consagre campeón del mundo el próximo domingo recibirán anillos de campeonato, sumándose a la tradicional entrega de la Copa del Mundo y las medallas de oro. De esta manera, la entidad máxima del fútbol introduce por primera vez en su torneo más importante una costumbre profundamente arraigada en las principales ligas del deporte estadounidense, como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL.

Según explicaron las autoridades de la FIFA, se entregarán un total de 30 anillos hechos a medida para el plantel ganador una vez finalizado el encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante la ceremonia oficial en el campo de juego, tanto el capitán como el director técnico del equipo vencedor recibirán inicialmente unas versiones provisionales apenas concluya el partido. Posteriormente, el lote completo de joyas ingresará a los talleres de orfebrería para ser personalizado con la identidad visual del nuevo campeón y calibrado según las medidas individuales de cada integrante, antes de su entrega definitiva en una fecha posterior.

El diseño de las piezas contempla que una de sus caras principales exhiba la silueta grabada del trofeo original de la Copa del Mundo, mientras que el reverso se reservará para incluir los detalles específicos, estadísticas e inscripciones exclusivas de la escuadra campeona.

Este lanzamiento vendrá acompañado de una fuerte estrategia comercial a nivel global. Los anillos asignados a los futbolistas y al cuerpo técnico formarán parte de una exclusiva edición limitada de 2.026 piezas numeradas individualmente, en un claro guiño al año de este Mundial tripartito. Las 1.996 joyas restantes que completan la colección privada se pondrán a la venta de manera inmediata para los aficionados y coleccionistas de todo el mundo como productos de merchandising con licencia oficial de la FIFA, transformando un hito deportivo en un objeto de culto comercial inédito para la historia del fútbol.

Con información de Reuters