La Provincia de Buenos Aires finalizó la repavimentación de un tramo clave de la Ruta 4

La Provincia de Buenos Aires finalizó la obra de repavimentación de la Ruta Provincial N° 4 en el partido de San Martín, una intervención que forma parte del plan integral de mejora de uno de los corredores viales más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La obra fue ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad Provincial.

Los trabajos se desarrollaron en el tramo comprendido entre la avenida Sarratea y el Puente José León Suárez, donde se realizaron tareas de repavimentación, ensanche de calzada, construcción de cordones y bocacalles, obras hidráulicas y la renovación de la señalización e iluminación.

La intervención integra el proyecto de modernización de la Ruta Provincial 4, que se extiende a lo largo de más de 27 kilómetros y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la capacidad de circulación en una vía por la que transitan diariamente entre 33.000 y 62.000 vehículos, según el sector.

Una obra financiada por la Provincia

El proyecto completo está dividido en cinco tramos y es financiado en su totalidad por la Provincia de Buenos Aires mediante recursos del Tesoro Provincial y un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Además del tramo ya finalizado en San Martín, las obras avanzan en los partidos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza y Hurlingham. En esos sectores también se ejecutan ampliaciones de calzada y la construcción de nuevas calles colectoras de sentido único en ambas manos para ordenar el tránsito.

El administrador de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano, destacó que la intervención permitirá mejorar la circulación de más de 40 mil vehículos que utilizan diariamente este corredor. Asimismo, señaló que la gestión del gobernador Axel Kicillof mantiene como prioridad las obras de infraestructura que impactan de manera directa en la seguridad vial y la conectividad de los municipios.

Más seguridad vial y desarrollo urbano

La Ruta Provincial 4 constituye uno de los principales corredores del conurbano bonaerense, con un intenso tránsito de vehículos particulares, transporte público y transporte de cargas.

Desde la Provincia destacaron que la ampliación de la capacidad de la vía y la incorporación de nuevas colectoras permitirán separar el tránsito local del pasante, reducir la congestión en los horarios de mayor circulación y acortar los tiempos de viaje.

Además del beneficio para la movilidad, las obras apuntan a mejorar el entorno urbano y potenciar la actividad comercial en las zonas aledañas, favoreciendo el desarrollo económico de los municipios atravesados por este corredor estratégico.