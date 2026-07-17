Durante dos semanas cortarán el tránsito en Puente Labruna.

A partir del 20 julio y durante dos semanas estará cortado el Puente Labruna en sentido oeste. Concretamente quedará inhabilitado el trazo que conecta la colectora de Av. Cantilo con Av. Udaondo.

Según informaron desde el Gobierno de la Ciudad, las obras no afectarán el tránsito vehicular del nuevo tramo del puente, que permite el tránsito hacia Cantilo/Ciudad Universitaria y se mantendrá habilitada la pasarela peatonal que posibilita el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte.

Desde el lunes 20 de julio y durante dos semanas, se cierra una mano del puente Labruna.

Asimismo, continuará con la circulación habitual del tránsito la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, que permite el acceso a Ciudad Universitaria y los clubes de la zona. Las obras se extenderán desde el lunes 20 de julio hasta el sábado 1 de agosto.

Cómo son las obras en Puente Labruna

El corte en sentido oeste sobre Puente Labruna son parte de las obras de renovación integral de la misma. A principios del mes se habilitó al tránsito la primera etapa de la obra de ampliación del puente en Núñez, que ya tiene un carril doble en cada sentido tras la construcción de un nuevo puente paralelo al existente.

Esta nueva etapa consiste en la construcción de una amplia pasarela peatonal entre ambos puentes, con 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 m.; dos nuevas conexiones vehiculares para posibilitar el ingreso a Lugones desde arriba del puente Labruna y una nueva subida adicional desde Cantilo; un desarrollo general del espacio público a través de la construcción de explanadas de inclinación en el ingreso al puente, que servirán de espacio para el descanso y recreación.

Por otro lado, contará con una zona lindera al Parque de la Innovación con un aterrazado verde que funcionará como espacio de permanencia o anfiteatro; áreas de descanso y de juegos para niños, sectores deportivos y una zona para actividades gastronómicas; y parquización integral, tanto sobre el puente como en todo el entorno.

"Estamos haciendo una obra estratégicaque transforma una zona clave de la Ciudad. Mejoramos la conectividad, ordenamos la circulación y eliminamos barreras urbanas para que miles de vecinos se muevan de manera más rápida y segura”, afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó la obra junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y al titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella.