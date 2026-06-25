Desde el sector rural formoseño denuncian y alertan por el estado de las rutas nacionales: caída comercial y falta de seguridad

La crisis de la infraestructura vial volvió a ocupar un lugar central en la agenda del sector agropecuario formoseño. Productores y dirigentes rurales alertaron que el deterioro de las rutas nacionales y de los caminos secundarios comienza a impactar cada vez con más fuerza sobre la actividad económica, en una provincia donde gran parte de la producción depende del transporte terrestre para llegar a los mercados.

La preocupación quedó reflejada durante una serie de encuentros realizados en distintas localidades del interior, donde representantes de entidades rurales coincidieron en que la falta de mantenimiento de corredores estratégicos se transformó en uno de los principales desafíos para el desarrollo regional.

Más allá de los inconvenientes para el tránsito diario, el reclamo apunta a las consecuencias económicas que genera una red vial deteriorada. Cada viaje demanda más tiempo, aumenta el desgaste de los vehículos y eleva los costos logísticos en un contexto ya complejo para las economías regionales.

Un problema que trasciende al sector productivo

A ello se suma una situación que se repite cada temporada de lluvias: caminos rurales que pierden transitabilidad y comunidades que ven limitada su conexión con servicios esenciales como escuelas, centros de salud y organismos públicos.

Desde las entidades agropecuarias remarcaron que la discusión no involucra únicamente a los productores. La conectividad vial es un factor determinante para el arraigo de las familias rurales y para el funcionamiento de numerosas actividades económicas que dependen de una circulación fluida de bienes e insumos.

Por ese motivo, reclamaron que la recuperación de las rutas nacionales y de la red secundaria vuelva a ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas de infraestructura, al considerar que el desarrollo del interior requiere inversiones sostenidas y planificación de largo plazo.

El compromiso de la provincia

En ese marco, el gobernador Gildo Insfrán recibió este martes por la tarde en la Casa de Gobierno a los integrantes de la Red de Familiares de Víctimas Viales del Norte Grande. Se trata de una organización civil que nuclea y coordina el trabajo de diversas asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales en las distintas provincias que integran la región del norte argentino.

Del encuentro participaron activamente los referentes de la organización Angélica Ledezma, Alberto Gauna, Patricia Barboza y Melisa Colina. Durante la audiencia con el mandatario provincial, se abordaron de manera conjunta las diferentes realidades y problemáticas vinculadas a la seguridad vial en el territorio regional.

Durante la reunión, Insfrán puntualizó que dialogaron sobre las acciones e iniciativas de concientización y participación comunitaria orientadas al cuidado de la vida. Asimismo, el gobernador puso especialmente en valor el trabajo de asistencia y contención que la red brinda a las familias en los momentos más difíciles.