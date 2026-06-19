Vialidad Provincial: Formosa ejecuta trabajos clave y garantiza transitabilidad en toda la provincia

Mientras el Gobierno nacional mantiene paralizada la obra pública, desde Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Formosa se realizaron proyectos de infraestructura vial con recursos propios. Entre las intervenciones más relevantes, destacaron la obra que se desarrolla en el acceso principal a El Potrillo, considerada estratégica para la zona oeste de la provincia.

Así lo destacó el administrador general del organismo, Javier Caffa, quien remarcó que las inversiones permiten seguir fortaleciendo la red vial y garantizar mejores condiciones de conectividad para las comunidades del interior. Se trata de un camino vecinal que atraviesa Palmar Largo y conecta con esa localidad, donde se ejecutan trabajos destinados a mejorar de manera definitiva las condiciones de transitabilidad.

"Se trata de un camino vecinal que pasa por Palmar Largo hacia El Potrillo, y dará una solución definitiva a la transitabilidad, ya que mejorará las condiciones de desagüe", explicó Caffa.

El proyecto contempla la construcción de una calzada de estabilizado granular y diversas obras de drenaje que permitirán ordenar el escurrimiento de las aguas y garantizar la circulación incluso durante períodos de condiciones climáticas adversas.

Conectividad para el desarrollo del oeste formoseño

Desde Vialidad Provincial remarcaron que la importancia de la obra radica en que constituye una vía fundamental para numerosas comunidades cercanas a El Potrillo, que utilizan diariamente este acceso para trasladarse y desarrollar sus actividades.

A su vez, Caffa recordó que recientemente fue inaugurado el estabilizado granular de la Ruta Provincial N° 40 en el tramo que une Fraga con El Chorro, una intervención de 71 kilómetros que mejoró significativamente la conectividad en la región.

Según indicó, esta obra permite mantener la circulación en cualquier condición meteorológica y cumple además un papel clave para la actividad productiva del oeste provincial. “Todo el petróleo de Palmar Largo se transporta por esa vía hacia la Ruta Nacional N° 81”, subrayó.

“Son obras muy importantes, y más en este contexto actual donde el Gobierno nacional está permanentemente aplicando recortes. Sin embargo, la provincia de Formosa, con recursos propios, sigue invirtiendo”, afirmó el funcionario.

Capacitación para fortalecer la infraestructura provincial

Por otra parte, Caffa destacó el trabajo que realiza el Centro de Capacitación Vial (CECAVI), un espacio destinado a la formación técnica tanto del personal de la Dirección Provincial de Vialidad como de integrantes de municipios, empresas y estudiantes universitarios.

El funcionario explicó que los cursos están abiertos a toda la comunidad y abarcan áreas como topografía, laboratorio vial y obras de desagües, entre otras especialidades vinculadas a la infraestructura. Además, resaltó que una de las características distintivas del centro es la combinación de contenidos teóricos con prácticas en campo, que utilizan equipamiento especializado y visitas a obras en ejecución.

“Aparte contamos con los equipos para topografía, tanto antiguos como de última generación, lo que hace posible realizar las prácticas de todo tipo, visitando las obras que se ejecutan en la zona”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la propuesta crece año tras año y destacó el interés que despierta entre estudiantes, trabajadores y profesionales. “Esto hace que sea muy dinámico y atractivo el dictado de las clases y por eso también hay cada vez más alumnos en estos cursos”, concluyó.