Trump y Zelenski hablan del acuerdo sobre misiles Patriot antes de funeral de aliado de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llega a la Casa Blanca.

Por Gram Slattery ​y David Brunnstrom

WASHINGTON, 28 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó el ‌martes con su ‌par ucraniano, Volodímir Zelenski, los esfuerzos para reactivar las conversaciones de paz con Rusia y un acuerdo que permita a Ucrania fabricar misiles Patriot, antes del funeral de un senador estadounidense que fue uno de los mayores ​defensores de Kiev.

Zelenski ⁠mantuvo una reunión privada con Trump en ‌el Despacho Oval, sin presencia de ⁠la prensa, antes del ⁠funeral del senador Lindsey Graham, celebrado por la tarde.

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La visita brindó a Zelenski la oportunidad de reforzar ⁠el apoyo militar en un momento ​en el que las relaciones ‌entre Estados Unidos y Ucrania ‌son más cordiales de lo que lo ⁠han sido en meses.

Estados Unidos, sin embargo, ha estado retrasando la ayuda a Kiev y la pérdida de Graham ha supuesto la ​desaparición ‌de uno de los defensores más influyentes de Ucrania en Washington.

Zelenski afirmó en Telegram que mantuvo una "buena reunión" con Trump y que abordaron la promesa que el ⁠líder estadounidense hizo en la cumbre de la OTAN de este mes de conceder a Ucrania una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot.

A medida que Rusia intensifica sus ataques contra las ciudades, Ucrania se ha visto crónicamente escasa de suministros de ‌misiles Patriot, que siguen siendo la única arma de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

"Hablamos con el presidente sobre las licencias para fabricar interceptores para los Patriot y otras ideas ‌que podrían ser de ayuda", afirmó Zelenski, sin dar más detalles.

"También hablamos de diplomacia: es importante intensificar ‌el proceso ⁠diplomático", añadió, refiriéndose a las conversaciones de paz con Rusia, actualmente estancadas, ​para poner fin a la guerra, que ya cumple su quinto año.

(Reportaje de David Brunnstrom; edición de Don Durfee, Deepa Babington y Daniel Wallis)