Netanyahu viaja a EE.UU. para reunirse con Trump a pesar de la orden de arresto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viaja a Washington para mantener una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El encuentro será estee martes y se llevará a cabo a pesar de la orden de arresto internacional emitida en su contra por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y en el marco de una fuerte escalada de la crisis militar en Oriente Medio.

Antes de abordar el avión, el jefe del Gobierno israelí confirmó que la agenda de trabajo estará centrada en la situación de seguridad regional con especial foco en Irán y las tensiones derivadas de la navegación en el estrecho de Ormuz, tras semanas de renovadas hostilidades militares en la zona. "Me dirijo a Washington para reunirme con el presidente Donald Trump. Esta es mi octava reunión con él desde que asumió su segundo mandato. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad", afirmó Benjamin Netanyahu.

Netanyahu remarcó la necesidad de actuar con determinación frente a un escenario internacional volátil y señaló que el objetivo central de las conversaciones con la administración norteamericana será garantizar la seguridad y fortaleza del Estado de Israel, además de explorar vías para ampliar los acuerdos en la región.

En el marco de su estancia en la capital estadounidense, el primer ministro israelí participará además en el funeral del senador Lindsey Graham, a quien definió como uno de los principales aliados de Israel en el Capitolio, exequias que contarán con la asistencia de otros jefes de Estado y de Gobierno internacionales, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El viaje se produce semanas después de que trascendieran fricciones diplomáticas entre ambos líderes durante las negociaciones de Washington con Teherán para contener el conflicto regional, momento en que el presidente estadounidense reconoció públicamente un fuerte contrapunto verbal con el dirigente israelí por la ofensiva en el Líbano, aunque posteriormente minimizó el episodio.

Con información de EuropaPress.