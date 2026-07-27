Chau Racing: lo buscó Real Madrid, fue titular con Costas y ahora se va sin pena ni gloria

Una joya de las inferiores de Racing se va en breve.

Racing pierde a un jugador al que lo quiso Real Madrid de España y hasta fue titular durante el último tramo del ciclo de Gustavo Costas como entrenador, aunque ahora se marcha sin pena ni gloria. Como no iba a ser tenido demasiado en cuenta por Juan Pablo Vojvoda, tanto el director técnico como el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja determinaron que Gonzalo Sosa se vaya.

El mercado de pases del fútbol argentino continúa, por lo que el mediocampista ofensivo de 21 años se irá a préstamo por una temporada a Deportivo Maldonado, de la Primera división de Uruguay. Además, tendrá una opción de compra de dos millones de dólares por el 50% del pase. Si en el futuro se lo transfiere, los "charrúas" contarán con el derecho de vidriera, que les dejará un porcentaje extra -a definir- de esa hipotética venta. Además, la "Academia" tendrá la opción de "repescarlo" en diciembre del 2026 en el caso de que el juvenil brille en la institución del país vecino.

La salida de "Gonza" a Uruguay también puede servirle a Racing para seguir con vida en el mercado, ya que si se oficializa su firma en Maldonado, el club argentino podrá seguir fichando futbolistas hasta el 2 de septiembre a las 18 horas.

Quién es Gonzalo Sosa y su historia en Racing

El volante ofensivo de 21 años es habilidoso, tiene gambeta, suele imponerse en el uno contra uno y es el típico "número 10" creador, de tres cuartos de cancha hacia adelante. Nacido el 5 de marzo del 2005 en Rafael Castillo (Provincia de Buenos Aires), cuando era muy chiquito fue a probarse a Boca Juniors en las infantiles y quedó, aunque luego no quiso seguir yendo.

Gonzalo Sosa se marcha de Racing a Uruguay a préstamo.

Más tarde fue a Defensa y Justicia, pero tampoco tenía ganas de viajar tanto hasta Florencio Varela pero Ramón "Monchi" Medina, coordinador general del fútbol infantil de la "Academia", convenció al jugador y a sus padres de marcharse a Avellaneda. Una vez convencida la familia, Racing le "compró" a Sosa al "Halcón" por diez pelotas. Desde los 9 años en el cuadro celeste y blanco, a medida que fue creciendo en las inferiores fue sondeado por clubes gigantes internacionales como Real Madrid, Barcelona, PSG y Manchester City.

Después de dejar atrás una lesión de ligamentos en la rodilla que lo marginó de las canchas por unos ocho meses, Sosa cumplió el sueño de debutar oficialmente en la Primera división el 28 de marzo del 2026 ante San Martín de Formosa, por la Copa Argentina. De a poco, Costas lo tuvo en cuenta para meterse en el once sobre el cierre de su ciclo, pero ahora ya no iba a tener demasiado rodaje de la mano de Vojvoda.

Los números de Gonzalo Sosa en Racing