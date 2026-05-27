Racing buscará refuerzos en 3 puestos, tras echar a Costas y a la espera del nuevo DT

Los 3 puestos en los que Racing buscará refuerzos tras echar a Costas.

Racing buscará refuerzos en tres posiciones puntuales en el próximo mercado de pases, mientras resuelve la situación del nuevo entrenador. Después de despedir al ídolo Gustavo Costas, el presidente Diego Milito trabajará junto al director deportivo Sebastián Saja para intentar un plantel competitivo luego de un desastroso primer semestre del 2026.

Los puestos en los que habrá fichajes en el club de Avellaneda a corto plazo son el de un mediocampista central, un generador de juego y un delantero que pueda moverse por todo el frente de ataque. El resto de las incorporaciones dependerá de los futbolistas que se marchen de la "Academia", ya sea por ventas, por finales de ciclos o simplemente porque el flamante diector técnico no los tendrá en cuenta.

La grave lesión de Alan Forneris, que no podrá jugar hasta el 2027, abre un espacio allí como para sumar a un volante de contención. Tras las ventas de Juan Ignacio Nardoni y Agustín Almendra, Racing perdió peso específico en la mitad de la cancha y jamás pudo reemplazar al "doble cinco" titular que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa 2025. En esa zona, hoy la "Acadé" cuenta apenas con Bruno Zuculini y la chance de que Santiago Sosa (cuya continuidad está en duda) se adelante unos metros para jugar allí.

En los últimos tres cuartos de cancha estuvo el gran déficit en la gestión Milito, después de las salidas de jugadores de jerarquía como Maximiliano Salas, Roger Martínez, Juan Fernando Quintero y Johan Carbonero. Los refuerzos en esa zona no dieron el resultado esperado, por lo que ahora acelerarán la búsqueda por un generador de juego que pueda ser enganche o mediapunta, en una función similar a la que hacía "Juanfer". Racing había tenido una buena apuesta en ese sentido con Valentín Carboni, el ex Selección Argentina que llegó a préstamo desde Inter de Italia, pero que no podrá jugar hasta noviembre próximo por su lesión.

Por último, la intención es que llegue un delantero que pueda moverse por todo el frente de ataque, ya sea por el centro o por las bandas. Adrián "Maravilla" Martínez carece de un compañero de su misma jerarquía e intentarán cerrar a alguno, ya que el chileno Damián Pizarro rescindiría su préstamo y Elías Torres volverá tras ocho meses de inactividad. El regreso de Roger Martínez, que quedará libre en Arabia Saudita, es el principal rumor por estas horas.

Milito y Saja, los responsables de armar un Racing competitivo.

Los refuerzos de Racing, un desastre en el balance en el ciclo Milito

Enero 2025

Adrián "Toto" Fernández: préstamo con cargo de 150 mil dólares. Se compró el 80% en 800k = 950k total.

préstamo con cargo de 150 mil dólares. Se compró el 80% en 800k = 950k total. Ignacio Rodríguez: compra del 50% del pase a Banfield en u$s 1.2M

compra del 50% del pase a Banfield en u$s 1.2M Richard Sánchez: compra del 100% al América en u$s 3M.

compra del 100% al América en u$s 3M. Adrián "Rocky" Balboa: compra del 80% en 800k, a Unión.

compra del 80% en 800k, a Unión. Matías Zaracho: libre desde Atletico Mineiro. Aprox u$s 1.5M.

Gasto: 7.5 millones de dólares.

Junio 2025

Elías Torres: u$s 3M por el 80%, desde Aldosivi.

u$s 3M por el 80%, desde Aldosivi. Franco Pardo: u$s 1.3 por el 100%, desde Unión de Santa Fe.

u$s 1.3 por el 100%, desde Unión de Santa Fe. Alan Forneris: u$s 1.2 por el 80%, desde Colón de Santa Fe.

u$s 1.2 por el 80%, desde Colón de Santa Fe. Duván Vergara: u$s 1M aprox (cancelación de deuda de u$s 2M por "Juanfer" Quintero), desde América de Cali.

u$s 1M aprox (cancelación de deuda de u$s 2M por "Juanfer" Quintero), desde América de Cali. Tomás Conechny : u$s 3.5M por el 100%, desde Alavés.

: u$s 3.5M por el 100%, desde Alavés. Marcos Rojo: libre desde Boca, contrato por productividad.

Gasto: 10 millones de dólares.

Enero 2026

Valentín Carboni: préstamo por 12 meses sin cargo ni opción de compra, desde Inter.

préstamo por 12 meses sin cargo ni opción de compra, desde Inter. Matko Miljevic: compra del 80% del pase en u$s3M. Al jugador se le compró otro 5% en 122k y Racing tiene el 85%.

compra del 80% del pase en u$s3M. Al jugador se le compró otro 5% en 122k y Racing tiene el 85%. Damián Pizarro: préstamo por 12 meses sin cargo y con opción de u$s 5M por el 70%, desde Udinese.

préstamo por 12 meses sin cargo y con opción de u$s 5M por el 70%, desde Udinese. Ezequiel Cannavo: préstamo por 12 meses sin cargo y con opción de u$s 2.5 por el 100%.

Gasto: 3.122.000 dólares.

Gasto total en compras (aproximado y sin contar salarios)

20.600.000 dólares.