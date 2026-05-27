Internaron a una famosa cantante argentina y hay preocupación por su salud.

La cantante Rosario Ortega encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar una serie de fotografías desde una clínica. Sin brindar detalles sobre su diagnóstico ni explicar los motivos de la internación, la artista mostró distintas escenas de su estadía médica y generó una ola de mensajes de apoyo en las redes sociales.

La preocupación comenzó cuando Rosario Ortega compartió en sus redes sociales una recopilación de fotos tomadas durante su internación. En las imágenes se la puede ver dentro de una habitación de hospital, acompañada por familiares y amigos, mientras atraviesa un momento del que todavía no se conocen mayores precisiones.

La publicación llamó rápidamente la atención porque incluyó algunos detalles que evidenciaban que la cantante permanecía bajo observación médica. Entre ellos, una vía intravenosa colocada en uno de sus brazos y la pulsera identificatoria de la clínica. A pesar de la incertidumbre sobre su estado de salud, la artista eligió transmitir serenidad a través de las imágenes compartidas.

Las fotografías también reflejaron el acompañamiento de su círculo más cercano. Entre las postales difundidas apareció su hermana, Julieta Ortega, quien la acompañó durante la estadía en el centro médico. Además, Rosario mostró una visita de su hermano, Luis Ortega, y compartió una captura de una videollamada con una amiga, dejando en evidencia la red de contención que la rodea.

Rosario Ortega compartió imágenes de su internación.

El mensaje que acompañó la publicación

Junto a las fotografías, la cantante escribió una breve frase que fue interpretada como una muestra de agradecimiento hacia quienes la acompañan en este momento. "Hospital dump. La patria son los amigos", expresó en referencia al feriado del 25 de Mayo, junto a emojis de un corazón y la bandera argentina.

Hasta el momento, Rosario Ortega no volvió a realizar declaraciones públicas ni brindó información adicional sobre el cuadro que motivó su internación. Tampoco hubo comunicados oficiales de la familia.