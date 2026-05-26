Irán advierte por "una respuesta decisiva" tras los últimos ataques de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que está dispuesta a dar "una respuesta decisiva" a Estados Unidos tras la "violación del alto el fuego" cometida por las fuerzas estadounidenses con los ataques perpetrados en las últimas horas contra el sur del país asiático.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musavi, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "el enemigo traicionero ha cometido una vez más una violación del alto el fuego durante las negociaciones", por lo que sus fuerzas "están preparadas para una respuesta rápida y decisiva y la aplicación de las medidas del comandante en jefe". Asimismo, recordó que el fallecido líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei --asesinado el 28 de febrero en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel contra el país-- "dijo que negociar con el enemigo es pura pérdida".

Horas antes, la Guardia Revolucionaria acusó a Estados Unidos de violar su espacio aéreo y recalcó que se reserva "el derecho a responder", al tiempo que resaltó que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado además un dron MQ-9 del Ejército estadounidense.

Tras ello, el Ministerio de Exteriores iraní denunció la "flagrante violación del alto el fuego" por parte de Estados Unidos y acusó a Washington de "continuar con sus acciones ilegales e injustificadas" desde la tregua, pactada el 8 de abril, "especialmente con numerosos casos de piratería marítima contra buques comerciales iraníes durante las últimas 48 horas".

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, indicó en declaraciones a Europa Press que estos ataques estadounidenses fueron lanzados "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes", antes de detallar que los objetivos fueron embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán.

Con información de EuropaPress.