Novaresio se hartó definitivamente y dijo lo que casi todos piensan sobre Sturzenegger: "Si"

Novaresio se hartó definitivamente y dijo lo que casi todos piensan sobre Sturzenegger.

El periodista Luis Novaresio lanzó un duro descargo contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En vivo por A24, el conductor criticó la postura virtual del funcionario, le exigió respuestas frente a las cámaras y le dejó un fuerte mensaje al presidente Javier Milei.

Durante su clásico ciclo televisivo, Novaresio expuso su enorme malestar con la actitud del funcionario. "Quiere que se vaya todo al diablo", disparó con firmeza. Tras mencionar el tuit en el que el dirigente le mandó "un montón de cosas", el comunicador redobló la apuesta y lanzó un desafío público. "Yo querría invitarlo al ministro Sturzenegger a que venga al programa, a cualquiera", desafió ante la audiencia.

Lejos de calmar su enojo, el periodista cuestionó la falta de explicaciones oficiales. "¿Qué es esto de por Twitter? Los funcionarios son servidores públicos. En el caso de Sturzenegger, no fue votado, lo designó Milei", sentenció. Luego, remarcó las obligaciones éticas del cargo: "Tienen la obligación de dar cuenta de sus actos a través de conferencias de prensa, reportajes. No por Twitter. ¿Qué es esto? Que contesta por Twitter".

En otro pasaje de su descargo, dejó una letal advertencia para la Casa Rosada. "Si yo pudiera hablar con Milei, le diría: presidente Milei, a lo largo de la historia los obsecuentes son los primeros traidores", sentenció.

Novaresio se hartó definitivamente y dijo lo que casi todos piensan sobre Sturzenegger.

El pedido de "disculpas"

Finalmente, Luis Novaresio hizo una aclaración sobre el currículum del titular de la cartera. "Quiero pedir disculpas por una cosa que yo dije en la calentura", comenzó y agregó: "Dije 'nunca trabajó el ministro Sturzenegger' y no completé la frase. Mal, pido disculpas, es incorrecto. Lo que quise decir es que el ministro Sturzenegger, que abomina el Estado, hace 20 años, por lo menos, que trabaja en el Estado".